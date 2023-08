Lekarz złożył wezwanie przedsądowe. Domaga się od Niedzielskiego przeprosin i wpłaty na hospicjum

Lekarz Piotr Pisula, którego dane minister zdrowia Adam Niedzielski opublikował w mediach społecznościowych, ujawniając, że przepisał on na siebie leki z określonej grupy, poinformował, że złożył przedsądowe wezwanie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Jak czytamy w dokumencie opublikowanym w internecie, Pisula domaga się "usunięcia skutków naruszeń dóbr osobistych". Wzywa także szefa resortu zdrowia do przeprosin i przekazania 100 tysięcy złotych na rzecz Hospicjum Palium w Poznaniu.

W piątek minister zdrowia Adam Niedzielski ujawnił, że lekarz Piotr Pisula, który w czwartkowym materiale "Faktów" TVN mówił o problemach pacjentów, którzy stracili dostęp do recept, przepisał na siebie określone leki. Minister podał publicznie imię i nazwisko lekarza. Ministra skrytykowało za to wielu przedstawicieli środowiska lekarskiego - między innymi Naczelna Izba Lekarska, której prezes w piśmie do premiera poinformował, że "środowisko lekarskie utraciło zaufanie do Pana Ministra Niedzielskiego" i w związku z tym "uznaje dalszą współpracę za niemożliwą".

Niedzielski oświadczył, że działał "w obronie dobrego imienia Ministerstwa Zdrowia, ale przede wszystkim w obronie interesów pacjenta". W jego ocenie "nie doszło do naruszenia jakichkolwiek przepisów".

Wezwanie przedsądowe

Piotr Pisula poinformował w poniedziałek, że złożył przedsądowe wezwanie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, w którym domaga się "usunięcia skutków naruszeń dóbr osobistych".

"Działając w imieniu własnym wzywam Pana do natychmiastowego usunięcia skutków naruszenia moich dóbr osobistych, których dokonał pan dnia 4 sierpnia 2023 roku i dnia 5 sierpnia 2023 roku na swoim profilu na portalu X (dawniej Twitter)" - czytamy w dokumencie datowanym na 7 sierpnia 2023 roku, opublikowanym przez Pisulę w mediach społecznościowych.

Lekarz domaga się w nim od ministra opublikowania przeprosin na portalu X oraz wpłaty kwoty w wysokości 100 tysięcy złotych na rzecz Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej, oddział w Poznaniu. Treść przeprosin ma brzmieć następująco:

"Przepraszam Pana Piotra Pisulę za naruszenie jego dóbr osobistych. Ubolewam, że z mojej winy sprawy dotyczące Pana sytuacji osobistej były przedmiotem dyskusji w przestrzeni publicznej. Przepraszam, że wpis naraził Pana na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania przez Pana zawodu lekarza. Przepraszam również, że w swoim oświadczeniu z dnia 5 sierpnia 2023 roku niesłusznie napisałem, że upubliczniał Pan nieprawdziwe informacje."

Pisula pisze również o "nieprzekraczalnym terminie 48 godzin liczonych od dnia 7 sierpnia 2023 roku".

"Brak uczynienia zadość niniejszemu wezwaniu w zakreślonym terminie skutkować będzie dochodzeniem moich praw na drodze postępowania sądowego" - czytamy w opublikowanym dokumencie.

Pisula wskazał, że na dzień sporządzenia wezwania wpis Niedzielskiego w mediach społecznościowych widziało już ponad 4,4 miliona internautów. "Nie bez znaczenia jest też fakt, że od daty publikacji przywołanego wpisu był on szeroko cytowany w mediach" - dodał. Napisał też, że "bezprawne działania" ministra zdrowia doprowadziły m.in. do tego, że w oczach opinii publicznej został narażony na "utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu lekarza".

