Paweł Pajewski nie żyje. Sportowiec, trener, nauczyciel i dyrektor szkoły w Mogielnicy miał 45 lat

Polskie Radio Białystok przeprasza za zachowanie dziennikarza, który prowadził audycję po pijanemu, na co zwracali uwagę dzwoniący do studia słuchacze. Jak donosi portal BIA24, mężczyzna wsiadł później do auta i odjechał sprzed rozgłośni, gdzie wrócił na prośbę prezesa radia. Policja zatrzymała go po tym, jak przyjechał na miejsce. Miał w organizmie 2,5 promila alkoholu.