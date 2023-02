Paweł Łukasik i Tomasz Burdal o Turcji: to jak film katastroficzny, ale dzieje się naprawdę

Łukasik: są momenty wielkiej radości, na stałe jest jednak śmierć i rozpacz

- To wszystko, całość, nie da się wyciąć jednego fragmentu, jednego zdania, jednego obrazu - odpowiedział Paweł Łukasik na pytanie o to, jaki fragment z jego pobytu w Turcji zapadnie mu w pamięć najbardziej. - To jest przeniesienie się w inny świat. (...) Wchodzisz na plan zdjęciowy filmu katastroficznego, tylko że nie jest to film, to się dzieje naprawdę i naprawdę jest cierpienie, rozpacz rodzin. Są momenty wielkiej radości, kiedy ktoś jest ratowany. Ale z drugiej strony to są tylko momenty, na stałe są śmierć i rozpacz - dodał.