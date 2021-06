"Tak się kończy ruch antysystemowy, który wchodzi do najbardziej systemowej partii"

Paweł Kukiz zawarł umowę z Prawem i Sprawiedliwością w sprawie współpracy programowej. Szczegóły porozumienia mają zostać przedstawione w najbliższym czasie. "Proszę nie mylić jej z koalicyjną, podpisaliśmy umowę programową" - komentował to dla PAP Paweł Kukiz . "Za jakiś czas na briefingu przedstawimy więcej szczegółów. W najbliższym czasie, pewnie do dwóch tygodni" - zapowiedział.

"Jako samodzielny podmiot będzie mu bardzo trudno"

Politycy komentowali zawarcie tej umowy we wtorek w Sejmie. Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że Kukiz "mówił wyraźnie, że dla niego najważniejsza jest realizacja postulatów i nawet jakby miał je realizować z Robertem Biedroniem, to z nim podpisze wtedy umowę".

- Jako samodzielny podmiot będzie mu bardzo trudno. Już w wyborach w 2019 roku nie był w stanie stworzyć samodzielnie list, bo to też była przecież jedna z przyczyn, dlaczego udało nam się dojść do porozumienia. Nie sądzę, żeby był w stanie stworzyć samodzielnie listy wyborcze jeszcze kiedykolwiek do Sejmu czy do Senatu - ocenił Kosiniak-Kamysz.