Paweł Kukiz za ustawą anty-TVN. Kuba Wojewódzki komentuje

Decyzja Pawła Kukiza i dwóch innych członków jego partii o poparciu ustawy anty-TVN spotkała się z krytyką dziennikarza muzycznego Kuby Wojewódzkiego. - To jest niebywałe, że człowiek, który przez całe życie był solistą, nagle stał się chórzystą i to w strasznie fałszującym chórze. Człowiek, którego znam od 40 lat, który walczył z monopartią, z orwellowskim opresyjnym systemem, dzisiaj staje się tego systemu rekonstruktorem - stwierdził dziennikarz.

Decyzję lider Kukiz'15 o poparciu lex TVN skomentował w mocnych słowach Kuba Wojewódzki, który wielokrotnie zapraszał go do swojego programu. Prywatnie obaj znają się od kilkudziesięciu lat.

Wojewódzki o Kukizie: stał się rekonstruktorem opresyjnego systemu, z którym walczył

- To jest niebywałe, że człowiek, który przez całe życie był solistą, nagle stał się chórzystą i to w strasznie fałszującym chórze. Człowiek, którego znam od 40 lat, który walczył z monopartią, z orwellowskim opresyjnym systemem dzisiaj staje się tego systemu rekonstruktorem - powiedział dziennikarz.

- Jeśli została w nim dzisiaj cząstka Pawła Kukiza takiego, jakiego pamiętamy go kiedyś, to on siedzi w domu i jest przerażony. Ten człowiek jest uzależniony od tłumu. Dzisiaj znalazł sobie dziwny sposób pozyskiwania elektoratu. Chyba dotarło do niego z grona także licznych przyjaciół, byłych przyjaciół, że został sam. A w przypadku i polityka i muzyka rockowego to jest jakiś rodzaj moralnego bankructwa - stwierdził Wojewódzki.