Kukiz o koalicji z PSL: nikogo nie zamierzam trzymać się siłą

Dziwię się, że prominentni działacze PSL wpadli w histerię - powiedział poseł klubu KP-PSL-Kukiz'15 Paweł Kukiz, odnosząc się do słów lidera ludowców. Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził w poniedziałek, że posłom Kukiz'15 bliżej do "radykałów z obozu Zjednoczonej Prawicy."

Lider PSL pytany w poniedziałek, czy nie obawia się, że posłowie Kukiz'15 odejdą z Koalicji Polskiej, by popierać rząd Zjednoczonej Prawicy, stwierdził, że "to, iż bliżej dzisiaj Kukiz'15 do radykałów z obozu Zjednoczonej Prawicy niż do tego proeuropejskiego, naszego nurtu, to szkoda". - Nigdy w koalicji nie ma nic na zawsze, nikogo nie będziemy trzymać na siłę - powiedział Kosiniak-Kamysz.