Kukiz: nie zamierzam się zapisywać do żadnej innej partii

Uchwała wzywa do powrotu do rozmów i osiągnięcia porozumienia zgodnego z unijnymi traktatami oraz konkluzjami lipcowego posiedzenia Rady Europejskiej. Poparło ją 231 posłów PiS i pięciu posłów Koalicji Polskiej związanych z Pawłem Kukizem, poza Agnieszką Ścigaj.

W planach spotkanie z liderami PO, SLD, Lewicy

Paweł Kukiz zwrócił uwagę w piątek w PolskimRadiu24, że Koalicja Polska jest tak naprawdę PSL-em. - Ja natomiast się do żadnego PSL-u nie zapisywałem i nie zamierzam zapisać. Nie zamierzam się zapisywać do żadnej innej partii - powiedział. - Tutaj też chciałbym uciąć spekulacje, że Kukiz przechodzi do PiS-u, czy zapisuje się do PiS-u, czy wchodzi do Zjednoczonej Prawicy, nie. Ja mam swoich ludzi, jak mam swoich posłów, ja mam swoje idee - podkreślił lider Kukiz15.