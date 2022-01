Paweł Kukiz, nagranie z prywatnej rozmowy. Artur Warcholiński: najważniejsze jest to, w jakim momencie padają te słowa

Warcholiński: najważniejsze jest to, w jakim momencie padają te wszystkie słowa

- Co słyszymy? Że Paweł Kukiz ewidentnie wie o kupowaniu głosów, mówi o nepotyzmie, o korupcji. O wszystkich złych rzeczach, z którymi mamy do czynienia w polityce. On o tym wszystkim wie. Z drugiej strony mówi, że państwo wisi na jego trzech głosach. Jest więc pytanie, dlaczego na te wszystkie złe rzeczy w polityce się godzi - mówił dziennikarz.

Zaznaczył, że słowa Kukiza padły "już po podpisaniu umowy z PiS" w prywatnej rozmowie, ale "w 100 procentach dotyczącej polityki". - Kukiz ma dość niepochlebne zdanie o działaczach PiS, kiedy już z nimi współpracuje, podnosi rękę razem z nim w wielu głosowaniach. Nie jestem doradcą politycznym, ale jeżeli mamy do czynienia z takimi słowami, to powinni to panowie na linii politycznej wyjaśnić, co uważają naprawdę, a co mówią publicznie - powiedział Warcholiński.