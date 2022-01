Paweł Kukiz na nagraniu o współpracy z PiS. Politycy komentują

Grabiec: Kukiz staje dziś przed wyborem, jak zapisze się w historii Polski

Głos zabrał rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec. - To jest pokaz cynizmu. Paweł Kukiz chce osiągnąć pewne korzyści wynikające z tego, że układ władzy się chwieje - jak on sam ocenia - władzy autorytarnej. W związku z tym wystawia bardzo złe świadectwo ludziom, których wspiera. Myślę, że to jest coś tak cynicznego, że dla wielu dawnych wyborców Kukiza to może być szok - mówił.

- My w Sejmie widzimy, co się dzieje, że tak wygląda ten układ. Dziś Paweł Kukiz staje dziś przed wyborem, jak zapisze się w historii Polski - ocenił.

Scheuring-Wielgus: prawda jest taka, że PiS jest władzą autorytarną

- Prawda jest taka, że PiS jest władzą autorytarną. Jest władzą, która nakłada represje na obywateli. Przecież bardzo dużo Polek i Polaków ma wezwania do sądów za zupełnie absurdalne rzeczy, na przykład za stanie na chodniku albo za to, że protestuje, albo za to, że ma inne zdanie. Represjonowani są dziennikarze do których przychodzą masowo różne pozwy za to, że opisują przestępstwa, których dokonuje Prawo i Sprawiedliwość - mówiła.