Paweł Kukiz ma rozmawiać z prezydentem Andrzejem Dudą o ustawie dotyczącej sędziów pokoju

Paweł Kukiz zapowiedział, że będzie rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą o tym, kiedy do Sejmu zostanie skierowany projekt ustawy o sędziach pokoju. To jeden ze sztandarowych projektów Kukiz'15. Ugrupowanie to zawarło umowę polityczną z PiS. - Z tego, co wiem, ta ustawa jest już gotowa i chcę porozmawiać o tym, czy już będziemy ją kierować do Sejmu - przekazał Kukiz.