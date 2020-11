Paweł Kukiz: klub Koalicja Polska podziękował nam za współpracę. Kosiniak-Kamysz: zbyt daleko idące różnice

- Decyzją Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego klub PSL-u - Koalicja Polska podziękował nam za współpracę - oświadczył dziennikarzom Kukiz. Przyznał, że takiej decyzji się spodziewał. - Nie jest to przyjemna decyzja. Ja nie miałem zamiaru ani nigdzie wychodzić, ani do nikogo przechodzić - mówił. Kukiz zadeklarował, że będzie zakładał własne koło.

Kosiniak-Kamysz: zbyt daleko idące różnice

Sejm przyjął w zeszły czwartek uchwałę autorstwa PiS, wspierającą działania rządu w zakresie negocjacji budżetowych w UE. Uchwała między innymi wzywa do powrotu do rozmów i osiągnięcia porozumienia zgodnego z unijnymi traktatami oraz konkluzjami lipcowego posiedzenia Rady Europejskiej.

Kosiniak-Kamysz: będziemy kontynuować budowanie Koalicji Polskiej

Pytany, kto odejdzie z Koalicji Polskiej odparł, że powinno być to jasne, patrząc na ostatnim głosowanie Sejmu nad uchwałą PiS w sprawie wsparcia działań premiera w negocjacjach nad budżetem Unii Europejskiej. To jest środowisko Pawła Kukiza - odpowiedział. - Chciałbym podziękować za to, co dobre, co udało się zrobić. Było wiele dobrych momentów. Ale w pewnych sprawach lepiej w odpowiednim momencie powiedzieć, że nie jesteśmy w stanie po prostu kontynuować współpracy niż udawać, że jest ona możliwa - zaznaczył szef PSL.