Miliony przyznane fundacji związanej z Kukizem. Dariusz Joński: to mogą być ukryte pieniądze na kampanię wyborczą

Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej, odnosząc się w "Faktach po Faktach" w TVN24 do sprawy pieniędzy przyznanych fundacji związanej z Pawłem Kukizem, stwierdził, że to mogą być ukryte pieniądze na kampanię wyborczą Kukiza. Zdaniem Stanisława Tyszki, obecnie posła Konfederacji, a w przeszłości jednego z twórców Kukiz'15, "Mateusz Morawiecki mógł popełnić przestępstwo nadużycia władzy, przekazując te pieniądze".

Fundacja "Potrafisz Polsko!" związana z Pawłem Kukizem dzięki premierowi Mateuszowi Morawieckiemu otrzymała 4,3 miliona złotych. Zarządzenie w tej sprawie szef rządu wydał 10 dni po tym, jak Kukiz poskarżył się w mediach, że nie ma pieniędzy na działalność polityczną. Na pytania zadane przez reportera TVN24 Radomira Wita Centrum Informacyjne Rządu odpisało, że "oferta spełniła wymogi formalne określone w przepisach ustawy", a "za zleceniem realizacji tego zadania przemawiały przesłanki o zwiększeniu świadomości i wiedzy obywateli w zakresie demokracji bezpośredniej". Posłowie Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i Dariusz Joński złożyli w sprawie dotacji interpelację do premiera Mateusza Morawieckiego.

Do sprawy tej odnieśli się w środowych "Faktach po Faktach" Dariusz Joński z KO i Stanisław Tyszka, obecnie poseł koła Konfederacji, były wicemarszałek Sejmu, przez lata blisko związany politycznie z Pawłem Kukizem.

Dariusz Joński, Stanisław Tyszka, dr Iga Kazimierczyk i Tomasz Nałęcz w "Faktach po Faktach" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Joński: to mogą być ukryte pieniądze na kampanię wyborczą Kukiza

Joński był pytany, na czym jego zdaniem polega istota politycznej umowy między Pawłem Kukizem a obozem rządzącym.

- Myślę, że Paweł Kukiz wyraził to wielokrotnie. Powiedział na konferencjach prasowych, że przestanie popierać partię (Jarosława) Kaczyńskiego i 10 lutego coś się zmieniło. 10 lutego premier Morawiecki podpisał zarządzenie, (...), i wtedy zostało przekazane cztery miliony trzysta (tysięcy). Od tego momentu Kukiz zaczął mówić, że będzie kandydował z list PiS-u - odpowiedział.

- Śmiem twierdzić, że to mogą być ukryte pieniądze na kampanię wyborczą Kukiza, to jest niewiarygodne - mówił dalej poseł KO.

Joński: jak nazwać to inaczej niż korupcja polityczna?

Dopytywany, czy jego zdaniem można to nazwać korupcją polityczną, odparł: - A jak to inaczej nazwać? Skoro ma kandydować z list PiS-u i dostaje od premiera - oczywiście nie jego, tylko nasze - publiczne pieniądze, to na co?

- Budowanie tego parasola ochronnego nad członkami, politykami PiS, z drugiej strony budowanie takiego prawa, które ma chronić ich i budować poczucie bezkarności, a z trzeciej strony to przekazywanie lekką ręką pieniędzy pokazują de facto, do czego są zdolni - stwierdził poseł Koalicji Obywatelskiej.

Joński: to mogą być ukryte pieniądze na kampanię wyborczą Kukiza TVN24

Tyszka: moje drogi z Kukizem rozeszły się, kiedy on zaczął popierać rząd PiS

Tyszka mówił o okolicznościach zakończenia politycznej współpracy z Kukizem.

- Moje drogi z Pawłem Kukizem rozeszły się w momencie, kiedy on zdecydował się, że będzie popierał rząd PiS. Ja uważam, że to jest rząd szkodliwy dla Polski na wielu poziomach. Myślę, że on (Kukiz) nie chce już walczyć o te sprawy, o które walczyliśmy, o które ja chcę nadal walczyć i walczę w Konfederacji, to znaczy o to, żeby zakończyć epokę Kaczyńskiego i (Donalda) Tuska. Żeby ci panowie przeszli na tę zasłużoną bądź niezasłużoną emeryturę, żeby przestali kupować głosy Polaków za ich własne pieniądze tymi wszystkimi kiełbasami wyborczymi - powiedział.

- Paweł Kukiz uważa, że Jarosław Kaczyński jest nieco lepszy od Donalda Tuska. Ja uważam, że oni obaj powinni iść na emeryturę - mówił dalej.

Tyszka: moje drogi z Kukizem rozeszły się, kiedy on zaczął popierać rząd PiS TVN24

Tyszka: Morawiecki mógł popełnić przestępstwo nadużycia władzy

- Zachęcam wszystkich wyborców Kukiz'15, żeby wsparli w tym momencie Konfederację. Jeżeli chodzi o te pieniądze przekazane fundacji, Konfederacja od lat powtarza, że trzeba zlikwidować koryto. To znaczy my się nie zgadzamy, że jest jakaś rezerwa budżetowa, to są pieniądze ciężko zarobione przez Polaków - zwracał uwagę.

Zdaniem Stanisława Tyszki "Mateusz Morawiecki mógł popełnić przestępstwo nadużycia władzy, przekazując te pieniądze". - To nie są jego pieniądze, żeby on mógł je komuś przekazać - podkreślił Tyszka. Dodał, że Morawiecki, "na pewno za zgodą nieformalnego naczelnika Polski, czyli Jarosława Kaczyńskiego, dysponuje pieniędzmi Polaków".

Kukiz: to projekt, o którym rozmawiałem z premierem od roku

Lider Kukiz'15 był pytany w środę rano w Programie Trzecim Polskiego Radia o przyznane pieniądze na inicjatywę fundacji. - To jest projekt, o którym rozmawiałem z panem premierem od roku co najmniej, o konieczności edukacji polskiego społeczeństwa w zakresie instytucji (…) demokratycznych - przekonywał. Kukiz mówił, że "to jest projekt, którym fundacja kieruje." - Fundacja nie pozyskuje ani jednego grosza, żadnych 10 procent i tak dalej z tytułu prowadzenia tego projektu - dodał.

Paweł Kukiz w radiowej Trójce o dofinansowaniu dla jego fundacji dzięki premierowi Morawieckiemu Program Trzeci Polskiego Radia

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mjz//rzw

Źródło: TVN24