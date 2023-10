Poseł KO o dotacjach dla Fundacji "Potrafisz Polsko!": chodziło o systemowe ocieplanie wizerunku Pawła Kukiza

Chodziło o systemowe ocieplanie wizerunku Pawła Kukiza. Chodziło o to, żeby go pokazać w rządowej telewizji w charakterze człowieka, który niesie pomoc - mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński, który w środę upublicznił wpłaty, jakie od instytucji państwowych miała otrzymywać fundacja, z którą związany jest Kukiz. - Fundacja Kukiza "Potrafisz Polsko!" została uczyniona przez rząd PiS kurierem do Ukrainy - dodał. Poseł mówił również o swym wniosku do prokuratury o zbadanie działalności fundacji.

Poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński na środowej konferencji przypomniał, że "prawomocnie wygrał proces z Pawłem Kukizem". - Mogę cały czas zgodnie z prawem mówić, że to jest fundacja Kukiza, bo Paweł Kukiz jest jej twarzą - dodał. Chodzi o Fundację "Potrafisz Polsko!". Kukiz jest członkiem rady tej fundacji.

Na początku września Zembaczyński zarzucił, że fundacja związana z Pawłem Kukizem nie prowadzi działalności pod adresem, który jest zgłoszony do KRS i poinformował o tym prokuraturę.

We wtorek na konferencji opowiedział o losach swojego zawiadomienia. - Prokuratura informuje, że "co do wskazanej fundacji, zgodnie z zawiadomieniem, zachodzą wątpliwości, co do rzeczywistego prowadzenia działalności i co do zgodności danych ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym z istniejącym stanem faktycznym i zleca wykonywanie działań sprawdzających o charakterze karnym i pozakarnym" - przekazał Zembaczyński.

- Jak widać, moja praca poselska, zawiadomienia, w tej chwili znajdują odzwierciedlenie w pismach prokuratury - stwierdził.

- Jest jeszcze jeden szczegół. Prokuratura chce uzyskać te informacje z zawiadomienia o możliwości pojawienia się nieprawidłowości do dnia 30 października, czyli 15 dni po wyborach. To jest moim zdaniem skandal, bo to newralgiczna sprawa - transfer publicznych pieniędzy do fundacji bez rzeczywistej siedziby. Niestety o tym, jakie są dalsze czynności prokuratorskie, dowiemy się już po wyborach - zaznaczył.

Poseł pokazał, "jakim klientem władzy jest Paweł Kukiz"

Przekazał, że otrzymał od fundacji Kukiza informacje dotyczące rządowego finansowania. Mówił, że prezentuje odpowiedź, by "pokazać, jakim klientem władzy jest Paweł Kukiz". - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów robi przelew na prawie 4,3 miliona złotych, o czym wiedzieli wszyscy. Ale to nie są jedyne przepływy finansowe, którymi karmiona jest fundacja Kukiza - mówił.

Jak wynika ze slajdów, które prezentował Zembaczyński na konferencji, do Fundacji "Potrafisz Polsko!" trafiło:

- Z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - ponad 1,1 miliona złotych na projekt dotyczący aktywizacji cudzoziemców, - Z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych - 100 tysięcy złotych na zakup samochodów dla instytucji samorządowych na Ukrainie "celem niesienia pomocy poszkodowanym i biorącym udział w konflikcie zbrojnym", - Z Narodowego Banku Polskiego - "darowizna rzeczowa" w postaci 11 kamizelek kuloodpornych o wartości ponad 26 tysięcy złotych, - Z resortu obrony z zasobów Agencji Mienia Wojskowego - 300 szalokominiarek, 300 sztuk kalesonów zimowych, 300 kurtek, 300 swetrów, 300 par spodni zimowych, 300 koszul z długim rękawem dla mieszkańców Ukrainy z rejonów objętych wojną.

"Cały mechanizm finansowania publicznymi pieniędzmi działalności Kukiza"

- To jest naprawdę cały mechanizm finansowania publicznymi pieniędzmi działalności Kukiza - ocenił. Powiedział, że jego wątpliwości "budzi również powierzenie projektu na ponad milion złotych fundacji, która nie ma żadnego doświadczenia w tak dużych projektach".

- Właściwie fundacja Kukiza "Potrafisz Polsko!" została uczyniona przez rząd PiS, przez centralne instytucje ją dofinansowujące, kurierem do Ukrainy. (...) Kukiz pełnił rolę kuriera w kamizelce kuloodpornej - stwierdził.

- Po co to wszystko było robione? Dlaczego te instytucje Kukizowi przekazywały te wszystkie gifty dla Ukrainy? Chodziło o systemowe ocieplanie wizerunku Pawła Kukiza. Chodziło o to, żeby go pokazać w rządowej telewizji w charakterze człowieka, który niesie pomoc - powiedział polityk KO. Dodał, że "Paweł Kukiz miał w TVP prawdziwe laurki".

4,3 miliona złotych dla fundacji Kukiza

W kwietniu tego roku Wirtualna Polska podała, że Fundacja "Potrafisz Polsko!" dzięki premierowi Mateuszowi Morawieckiemu otrzymała 4,3 miliona złotych z rezerwy budżetowej. Przyznane pieniądze miały być przeznaczone na realizację projektu Instytutu Demokracji Bezpośredniej i przeprowadzenie "obywatelskiej kampanii edukacji społecznej na rzecz wyegzekwowania art. 4 Konstytucji".

Zarządzenie w tej sprawie szef rządu wydał 10 dni po tym, jak Kukiz poskarżył się w mediach, że nie ma pieniędzy na działalność polityczną.

