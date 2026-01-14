Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
"KROPKA NAD I"

"Czarna Madonna nie jest tłem dla chuliganów. Każdy, kto tak robi, powoduje świętokradztwo"

14 2000 kropka cl-0004
"Czarna Madonna nie jest tłem dla chuliganów. Każdy, kto tak robi, powoduje świętokradztwo"
Źródło: TVN24
Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej ocenił w "Kropce nad i", że spotkanie prezydenta z kibicami na Jasnej Górze było świętokradztwem. Wynika to jego zdaniem z tego, że po stronie kibicowskiej byli chuligani. - Czarna Madonna nie jest tłem dla chuligaństwa, dla okrzyków politycznych, dla wieców - podkreślił.

W sobotę prezydent Karol Nawrocki wziął udział w XVIII Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców. Na spotkaniu prezydenta z przedstawicielami tego środowiska na Jasnej Górze w Częstochowie był obecny karany w przeszłości szef gangu kiboli Tomasz P., pseudonim Dragon, o czym jako pierwsi poinformowali Wirtualna Polska i Szymon Jadczak. Fakt ten wywołał kontrowersje.

- Czarna Madonna nie jest tłem dla chuliganów. Każdy, kto tak robi, powoduje świętokradztwo. Mówię to jako ktoś, kto wielokrotnie był samochodem czy pociągiem w Częstochowie, ale też pewnie z dziesięć razy przeszedł pieszo na Jasną Górę jako pielgrzym. I ja mam do tego osobisty tytuł, żeby tak powiedzieć - komentował w "Kropce nad i" w TVN24 Paweł Kowal, poseł KO i szef sejmowej komisji spraw zagranicznych.

"Dragon" na spotkaniu z prezydentem. Kto odpowiadał za uczestników?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Dragon" na spotkaniu z prezydentem. Kto odpowiadał za uczestników?

Kowal: będą na mnie nasyłać ruskie boty

W ocenie Kowala to, co się wydarzyło, jest "oburzające i głęboko niemoralne", a prezydent powinien był ochronić Jasną Górę przed świętokradztwem.

- Mówię to wbrew wszystkim, którzy zaraz będą tam na mnie te boty wszystkie ruskie nasyłać: nie pozwalajcie na to. Jasna Góra to nie jest tylko sprawa religijna. To jest kluczowe dla wierzących, ale to jest także sprawa kulturowa. To jest kwestia naszej tożsamości. A Czarna Madonna nie jest tłem dla chuligaństwa, dla okrzyków politycznych, dla wieców - zwracał uwagę polityk Koalicji Obywatelskiej.

Kowal ocenił, że "PiS-owcy coś mają z tym", że wykorzystują święte symbole w polityce. - Nie rozumiem, że ludzie, którzy się wychowali w naszej polskiej kulturze, nie mogą uszanować obrazu jasnogórskiego - wyznał.

Poseł zwrócił się także do paulinów, którzy mają klasztor na Jasnej Górze, aby na takie wykorzystywanie tego miejsca nie pozwalali. - Po prostu to jest wasz obowiązek. To nie jest wasza własność w takim rozumieniu, że można zrobić, co się chce, z Jasną Górą. To jest wasze zobowiązanie - zaapelował.

OGLĄDAJ: Kowal o "niemoralnym" zachowaniu Ziobry
pc

Kowal o "niemoralnym" zachowaniu Ziobry

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fil/akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Karol NawrockiKibiceCzęstochowaKościół w PolsceKościół katolickiPrezydent RP
Czytaj także:
imageTitle
Fatalny debiut trenera. Real odpadł po golu w doliczonym czasie
Najnowsze
imageTitle
Prezes się nie łudzi? Ujawnił cel Polaków w mistrzostwach Europy
Najnowsze
Donald Trump w Gabinecie Owalnym
Trump o Iranie. "Otrzymaliśmy bardzo, bardzo dobre oświadczenie"
Świat
Nuuk, stolica Grenlandii
Co dalej z Grenlandią? Bez porozumienia po rozmowach delegacji
Świat
imageTitle
Test, który zmienił wszystko. Kolejna kara dla dartera po mistrzostwach świata
EUROSPORT
Możliwe marznące opady
IMGW ostrzega przed ślizgawicą i śnieżycami
METEO
Protesty w Iranie
Polska, Włochy, Niemcy i Brytyjczycy apelują w sprawie Iranu
Świat
Marcin Romanowski
Sprawa zatrzymania Romanowskiego umorzona. "Charakter bezprecedensowy"
Polska
imageTitle
Pokaz siły Barcelony. Pajor z asystą, Atletico bez szans
EUROSPORT
Domek Mauretański na Mokotowie
Gołębnik odnowiony, czas na Domek Mauretański
WARSZAWA
Smog, zimno, noc
Smog dusi. Sprawdź, jakim powietrzem oddychasz
METEO
Prezydent RP Karol Nawrocki
Tej ustawy prezydent "szczęśliwie zawetować nie może". Minister komentuje
BIZNES
Ryszard Kalisz
Kaczyński pozwał Kalisza. Jest decyzja sądu
Polska
imageTitle
Poznaliśmy pierwszego finalistę Pucharu Narodów Afryki
Najnowsze
Komunikacja miejska w ferie zimowe
Będzie mniej autobusów, rzadziej pojadą tramwaje i metro
WARSZAWA
imageTitle
Problemy Djokovicia. Nagle musiał zakończyć trening
EUROSPORT
Ukrywał się w chatce na skraju lasu
Na skraju lasu zbudował domek, by uniknąć więzienia
WARSZAWA
Mem Białego Domu
Kolejny mem Białego Domu o Grenlandii
Świat
Lód na aucie
Samochody oblane lodem, opóźnienia na kolei. Gołoledź w Polsce
METEO
imageTitle
Skoki narciarskie w Wielkanoc? Zaskakująca decyzja FIS
EUROSPORT
Lotnisko w Nowym Jorku
USA wstrzymują wydawanie wiz imigracyjnych obywatelom 75 krajów
BIZNES
Marcin Romanowski
"Ręcznie" wyznaczony? O co chodzi z sędzią w sprawie Romanowskiego
Polska
Zbigniew Ziobro
"Chcemy zobaczyć dokument"
Polska
Tankowiec z ropą u wybrzeży Wenezueli
Amerykańska blokada, duży spadek dostaw do Chin
BIZNES
Do szpitala z obrażeniami trafił też portier
Brutalny atak na lekarkę. "Leżała pod kaloryferem cała we krwi"
Katowice
Wołodymyr Zełenski
Zełenski zapowiada stan wyjątkowy
Świat
Śnieżna noc, mgła
W nocy zachowajmy ostrożność, bo będzie ślisko
METEO
Nawrocki
"Dragon" na spotkaniu z prezydentem. Kto odpowiadał za uczestników?
Polska
imageTitle
Zacięta walka w slalomie. Zwycięsko wyszli z niej Włosi
EUROSPORT
kawa kawiarnia shutterstock_278456510
Wycofano ofertę sprzedaży popularnej sieci kawiarni
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica