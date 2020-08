Kowal apeluje do rządzących w sprawie ataków na osoby LGBT: To się wymknęło spod kontroli. Zatrzymajcie to

To, co można zrobić, to apelować do sumień kluczowych postaci w Prawie i Sprawiedliwości. Ze względu na ogólne normy etyczne w polityce, zatrzymajcie to - powiedział w "Jeden na jeden" poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal zwracając się do polityków obozu rządzącego. Odniósł się do wykluczającej retoryki wobec osób LGBT.

Paweł Kowal pytany w "Jeden na jeden", czy wykluczającą retorykę w sprawie osób LGBT w Polsce można usprawiedliwić jedynie frakcyjną walką w PiS, powiedział, że "ona ma już dzisiaj swoją inną dynamikę". Dodał jednak, że na pewno zaczęła się od wewnętrznej konkurencji w obozie władzy.

Ocenił, że "ze względu na etyczne wartości w polityce, na pojawiające się akty agresji, na pojawiającą się mobilizację społeczną przeciwko homoseksualistom, tym, którzy mają inne zapatrywania jeśli chodzi o sprawy LGBT, to to, co można zrobić, to apelować do sumień kluczowych postaci w Prawie i Sprawiedliwości".

- To przebrało swoją miarę - powiedział poseł KO. - Ze względu na ogólne normy etyczne w polityce, zatrzymajcie to - zaapelował Kowal do polityków obozu rządzącego. - Ta propaganda nie ma sensu. Ona doprowadzi do nieszczęścia wieli konkretnych ludzi, ale także Polskę prowadzi do nieszczęścia - ocenił.

Dodał, że "chwilami to prowadzi na skraj absurdu". Podał przykład z Wrocławia, gdzie mężczyzna zdemolował stanowisko proekologicznej fundacji propagującej wymianę pieców. Miał odczytać "zmieć płeć" zamiast napis "zmień piec".

"Mam wrażenie, że to się wymknęło spod kontroli"

Paweł Kowal podkreślił, że politycy powinni dawać przykład. - Powinni powiedzieć "dosyć". Powinni popatrzeć w kamerę prosto w oczy i powiedzieć: szczerze wam mówię - dosyć, dlatego, że to nie służy Polsce - powiedział Kowal.

- Mam wrażenie, że to się wymknęło spod kontroli - ocenił.

Autor:js/pm

Źródło: TVN24