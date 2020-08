Kowal: w tym wypadku gramy o przyszłość, o strategiczne cele Polski

Wspólnie powinniśmy tworzyć polski plan działania. Sytuacja na Białorusi staje się na tyle napięta, że cokolwiek by się stało, premier musi mieć poczucie, że opozycja stoi za nim murem - powiedział w "Jeden na jeden" Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, były wiceminister spraw zagranicznych. Odniósł się do zaplanowanego na środę spotkania ugrupowań parlamentarnych z Mateuszem Morawieckim w tej sprawie.

W połowie sierpnia premier Mateusz Morawiecki przedstawił pięciopunktowy plan wsparcia dla Białorusi. Zakłada pomoc dla represjonowanych, ułatwienia przy wjeździe do Polski i dostępie do pracy, stypendia dla relegowanych, pomoc niezależnym mediom i polskim NGOs wspierającym społeczeństwo obywatelskie na Białorusi.

"Sprawa Białorusi dotyczy bezpośrednio bezpieczeństwa Polski"

- Szukamy tego, co możemy robić wspólnie, patrzymy, gdzie, kto, co może zrobić na forum europejskim, na forum międzynarodowym. Sprawa Białorusi dotyczy bezpośrednio bezpieczeństwa Polski właściwie w każdym możliwie wymiarze - podkreślił Kowal.

"Premier musi mieć poczucie, że opozycja stoi za nim murem"

Jego zdaniem "w momencie, kiedy rozpoczęły się na wielką skalę protesty na Białorusi, premier powinien wejść w kontakt z liderami opozycji, informować ich codziennie, jeśli chodzi o informacje także tajne, wywiadowcze, także po to, by zaangażować wszystkich istotnych polityków".

- Decyzje są podejmowane na najwyższym szczeblu premierów i prezydentów Unii. Już od dwóch, trzech tygodni ta dyskusja się toczy w sprawie Białorusi. Wielu z tych premierów należy do EPP, do socjalistów europejskich, przecież EPP to jest PO w polskim wydaniu, socjaliści to jest SLD, EPP to jest też PSL - zauważył.