Polska

"Kto się ściska z Orbanem, dostanie odpowiedź z Kremla"

Karol Nawrocki u Viktora Orbana
Kowal: kto się ściska z Orbanem, dostanie odpowiedź z Kremla
Źródło: TVN24
Po spotkaniu Karola Nawrockiego z Viktorem Orbanem Putin uderzył w ważne miejsce dla kultury i historii Polski - zauważył poseł KO Paweł Kowal. - Lepszego sygnału chyba dostać nie można - powiedział, oceniając spotkanie prezydenta z premierem Węgier. Mówił także o rządowym planie na ceny paliw i o tym, kto "będzie próbował nas wyłuskać z Zachodu".

- Kto się ściska z Orbanem, dostanie odpowiedź z Kremla - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Paweł Kowal, poseł KO, szef sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Komentował poniedziałkowe spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Węgier Viktorem Orbanem.

"Putin działa wprost przeciwko Europie"

- Dokładnie po spotkaniu z Orbanem Putin uderzył w superważne dla naszej kultury i dla naszych dziejów miejsca w samym centrum Lwowa, przy kościele bernardynów - zwrócił uwagę Kowal. Jak mówił, "lepszego sygnału chyba dostać nie można".

- Putin działa wprost przeciwko Europie, integracji europejskiej, wszystkiemu temu, co jest istotą naszego bezpieczeństwa - ocenił. Wymienił obecność w Unii Europejskiej, NATO i stanowienie części Zachodu.

-  Polityka Putina (to) oderwać nas od tego na każdym poziomie. Nawet takim symbolicznym, że po spotkaniu prezydenta, naszego prezydenta, prezydenta Polski z Orbanem, uderzył akurat w to miejsce - zaznaczył poseł KO.

Co słychać w kuluarach po wizycie Nawrockiego? "Nie będę udawał"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Co słychać w kuluarach po wizycie Nawrockiego? "Nie będę udawał"

Kowal mówił, że Putin "prowadzi barbarzyńską politykę, w tej chwili skupioną na atakowaniu cywilów i dzieł kultury". - Uważam, że naszym obowiązkiem jest nie ściskać się z Orbanem, tylko informować świat. Nie widziałem tych informacji ze strony prezydenta - powiedział.

- Polski polityk w takiej sytuacji co ma zrobić? Ma informować całą opinię publiczną, gdzie jest, o tej polityce, jaką prowadzi Rosja - wskazał.

"Oni są takie dziady kalwaryjskie..."

Kowal pytany był również o rządowe projekty ustaw z pakietu "CPN - ceny paliw niżej". Chodzi między innymi o obniżenie akcyzy i stawki VAT, a także codzienne ustalanie maksymalnych cen detalicznych przez ministra energii. Komisja finansów w czwartek wieczorem pozytywnie zaopiniowała projekty, w piątek ma zająć się nimi Sejm.

"Klienci indywidualni odczują zmianę, bo to bardzo duża obniżka"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Klienci indywidualni odczują zmianę, bo to bardzo duża obniżka"

Poseł KO odpowiadał na krytykę opozycji, która zarzuca rządzącym, że projekty pojawiły się za późno. - Oni są od tego, żeby robić zarzuty, bo są w opozycji - skomentował.

- Oni są takie dziady kalwaryjskie, że nie są w stanie odnieść się do tego, czego realnie potrzeba obywatelom, tylko siedzą i trzymają skrzyżowane paluszki, żeby się nie udało - ocenił Kowal.

Kto chce wyprowadzić Polskę z Unii? "To są trzy konfederacje"

Kowal pytany był także o Grzegorza Brauna i jego antyunijną retorykę. W czwartek Parlament Europejski zdecydował o odebraniu immunitetu Braunowi między innymi w sprawie zniszczenia flagi UE.

- To, co mówi Grzegorz Braun, nakłada się na tak zwane narracje, czyli na kłamstwa i manipulacje, które przekazuje Rosja różnymi środkami, także do społeczeństwa polskiego - ocenił szef sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.

"Proces jest już poza kontrolą". Były minister w rządzie PiS o "drodze do polexitu"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Proces jest już poza kontrolą". Były minister w rządzie PiS o "drodze do polexitu"

Kowal wskazywał, że "to nie jest tylko Braun, w Polsce to jest także Leszek Miller, w Polsce to jest także cała grupa publicystów, działaczy opiniotwórczych związanych z Braunem".

- Ukształtował się obóz europejski, obóz bezpieczeństwa narodowego, i jest obóz "oni", to jest obóz, który będzie próbował nas wyłuskać z Zachodu - mówił.  

Kowal opisał, kto jego zdaniem składa się na ten obóz. - To są trzy konfederacje, czyli to jest PiS, Konfederacja i brauniści - wymienił. - Nawet nie ma co nazywać ich Koroną Polską, bo im daleko do polskiej korony. To są rosyjskie kuranty i tak myśmy to powinni nazywać - skwitował.  

OGLĄDAJ: Kowal: powiedziałem, żeby prezydent się ogarnął
Kowal: powiedziałem, żeby prezydent się ogarnął

Czytaj także:
imageTitle
Trener Albańczyków wzdychał po meczu z Polską
EUROSPORT
Remont przejdą kolejne odcinki Wisłostrady
Remonty dwóch ważnych warszawskich ulic
WARSZAWA
imageTitle
Sabalenka pisze historię. Został ostatni krok
EUROSPORT
imageTitle
Uwaga. Na Polaków czeka złoczyńca w "masce"
EUROSPORT
Deszcz ze śniegiem, pierwszy śnieg
W tych regionach opady będą największe. IMGW ostrzega
METEO
Kongresmenka republikanów Anna Paulina Luna zaprosiła do USA rosyjskich deputowanych
Rosyjska delegacja w USA. Wśród nich wnuk Mołotowa
Świat
pap_20260310_14J
Jest decyzja komisji w sprawie rządowego "CPN"
BIZNES
Halo wokół Księżyca
Świetlista aureola pojawiła się wokół Księżyca
METEO
imageTitle
Prezydent Nawrocki w szatni polskich piłkarzy
EUROSPORT
imageTitle
To już niemal sto lat. Polacy przed mission impossible
EUROSPORT
Donald Trump
Trump daje 10 dni, problemy izraelskiej armii, "prezent" Iranu
Bliski Wschód. Co wiemy
Timur Iwanow
Nie wolno mu nawet umrzeć. Upadek wiceszefa MON Rosji
Tatiana Serwetnyk
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Padła główna wygrana w Lotto Plus
BIZNES
Most Krasińskiego ma połączyć Żoliborz i Targówek
Kompromis, którego nie chce nikt. Co dalej z Mostem Krasińskiego?
Dariusz Gałązka
Biały Dom
Kolejne dziwne wpisy Białego Domu. "Co to oznacza...??"
Świat
imageTitle
Wzruszenie Lewandowskiego po meczu
EUROSPORT
imageTitle
Nerwowe chwile Urbana. "Byłem przejęty"
EUROSPORT
pap_20251205_1NK
Jeszcze kilka dni na podjęcie decyzji kluczowej dla dzieci i młodzieży
Justyna Suchecka
Viktor Orban na szczycie UE w Brukseli
W USA powstał projekt sankcji przeciwko "skorumpowanym" Węgrom
Świat
Portfel, paliwa, benzyna, stacja, tankowanie
Obniżki cen paliw, Polacy o krok od mundialu, ślubowanie sędziów TK
Polska
pc
"Traktowanie ludzi w ten sposób jest nieprzyzwoite"
Monika Olejnik. Otwarcie
Wiosna, deszcz, pochmurno
W części kraju słońce, w innych regionach deszcz ze śniegiem
METEO
imageTitle
Zieliński: to tylko nas podrażniło
EUROSPORT
imageTitle
Jeden cichy bohater. Oceniliśmy Polaków
EUROSPORT
imageTitle
Wszystko jasne. To z nimi Polacy zagrają decydujący mecz
EUROSPORT
imageTitle
Sprawdź, kiedy Polacy zagrają finałowy mecz baraży
EUROSPORT
imageTitle
Pierwsze zadanie wykonane. Polacy o krok od mundialu
EUROSPORT
Posiedzenie Sejmu 26 marca
Rządowy "CPN" w Sejmie. Jednomyślna decyzja posłów
Polska
imageTitle
Jeden z najważniejszych goli "Lewego" w kadrze
EUROSPORT
imageTitle
Gauff w finale, czyli Świątek jeszcze niżej w rankingu
EUROSPORT

