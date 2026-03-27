Kowal: kto się ściska z Orbanem, dostanie odpowiedź z Kremla Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Kto się ściska z Orbanem, dostanie odpowiedź z Kremla - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Paweł Kowal, poseł KO, szef sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Komentował poniedziałkowe spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Węgier Viktorem Orbanem.

Paweł Kowal Źródło: TVN24

"Putin działa wprost przeciwko Europie"

- Dokładnie po spotkaniu z Orbanem Putin uderzył w superważne dla naszej kultury i dla naszych dziejów miejsca w samym centrum Lwowa, przy kościele bernardynów - zwrócił uwagę Kowal. Jak mówił, "lepszego sygnału chyba dostać nie można".

- Putin działa wprost przeciwko Europie, integracji europejskiej, wszystkiemu temu, co jest istotą naszego bezpieczeństwa - ocenił. Wymienił obecność w Unii Europejskiej, NATO i stanowienie części Zachodu.

- Polityka Putina (to) oderwać nas od tego na każdym poziomie. Nawet takim symbolicznym, że po spotkaniu prezydenta, naszego prezydenta, prezydenta Polski z Orbanem, uderzył akurat w to miejsce - zaznaczył poseł KO.

Kowal mówił, że Putin "prowadzi barbarzyńską politykę, w tej chwili skupioną na atakowaniu cywilów i dzieł kultury". - Uważam, że naszym obowiązkiem jest nie ściskać się z Orbanem, tylko informować świat. Nie widziałem tych informacji ze strony prezydenta - powiedział.

- Polski polityk w takiej sytuacji co ma zrobić? Ma informować całą opinię publiczną, gdzie jest, o tej polityce, jaką prowadzi Rosja - wskazał.

"Oni są takie dziady kalwaryjskie..."

Kowal pytany był również o rządowe projekty ustaw z pakietu "CPN - ceny paliw niżej". Chodzi między innymi o obniżenie akcyzy i stawki VAT, a także codzienne ustalanie maksymalnych cen detalicznych przez ministra energii. Komisja finansów w czwartek wieczorem pozytywnie zaopiniowała projekty, w piątek ma zająć się nimi Sejm.

Poseł KO odpowiadał na krytykę opozycji, która zarzuca rządzącym, że projekty pojawiły się za późno. - Oni są od tego, żeby robić zarzuty, bo są w opozycji - skomentował.

- Oni są takie dziady kalwaryjskie, że nie są w stanie odnieść się do tego, czego realnie potrzeba obywatelom, tylko siedzą i trzymają skrzyżowane paluszki, żeby się nie udało - ocenił Kowal.

Kto chce wyprowadzić Polskę z Unii? "To są trzy konfederacje"

Kowal pytany był także o Grzegorza Brauna i jego antyunijną retorykę. W czwartek Parlament Europejski zdecydował o odebraniu immunitetu Braunowi między innymi w sprawie zniszczenia flagi UE.

- To, co mówi Grzegorz Braun, nakłada się na tak zwane narracje, czyli na kłamstwa i manipulacje, które przekazuje Rosja różnymi środkami, także do społeczeństwa polskiego - ocenił szef sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.

Kowal wskazywał, że "to nie jest tylko Braun, w Polsce to jest także Leszek Miller, w Polsce to jest także cała grupa publicystów, działaczy opiniotwórczych związanych z Braunem".

- Ukształtował się obóz europejski, obóz bezpieczeństwa narodowego, i jest obóz "oni", to jest obóz, który będzie próbował nas wyłuskać z Zachodu - mówił.

Kowal opisał, kto jego zdaniem składa się na ten obóz. - To są trzy konfederacje, czyli to jest PiS, Konfederacja i brauniści - wymienił. - Nawet nie ma co nazywać ich Koroną Polską, bo im daleko do polskiej korony. To są rosyjskie kuranty i tak myśmy to powinni nazywać - skwitował.

