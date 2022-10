ETPCz: w sprawie sędziego Juszczyszyna naruszona została Europejska Konwencja Praw Człowieka

Odnosząc się do prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, stwierdzono, że "zważywszy na to, że Izba Dyscyplinarna nie mogła być uznana za 'sąd' w związku z trybem jej powołania, decyzja o zawieszeniu go była bezprawna". "Co więcej, pan Juszczyszyn nie był w stanie przewidzieć, że jego działania mogą doprowadzić do zawieszenia go w świetle prawa" - czytamy w uzasadnieniu.