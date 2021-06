Sędzia Juszczyszyn pozwał pierwszą prezes Sądu Najwyższego. "Sprawa została zarejestrowana"

Jak dodał, po drugie sprawa dotyczy "zaniechania naruszania dobrego imienia i godności Pawła Juszczyszyna i w tym celu nakazanie pozwanemu - zdaniem wnioskodawcy są to reprezentujący Skarb Państwa pierwszy prezes Sądu Najwyższego (Małgorzata Manowska - red.) oraz prezes Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego - usunięcia tej uchwały ze strony internetowej Sądu Najwyższego oraz zakazanie podawania jej do publicznej wiadomości w przyszłości - poinformował sędzia Dąbrowski-Żegalski.

Sąd udzielił zabezpieczenia

Sąd Najwyższy nie zareagował na to postanowienie sądu okręgowego, a prezes sądu, w którym pracuje Paweł Juszczyszyn, czyli Sądu Rejonowego w Olsztynie, nie zmienił zdania co do przywrócenia Juszczyszyna do pracy. W związku z tym Juszczyszyn nadal nie orzeka, jest zawieszony i otrzymuje zmniejszone wynagrodzenie.