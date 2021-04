Nawacki zapowiedział, że "nie może dopuścić sędziego Juszczyszyna do orzekania". Wbrew decyzji sądu

Pan sędzia Paweł Juszczyszyn nie będzie w poniedziałek sądził, nie będzie miał przydziału spraw i nie będzie wykonywał obowiązków - zapowiedział Maciej Nawacki, prezes olsztyńskiego Sądu Rejonowego. Stoi to w sprzeczności z decyzją bydgoskiego sądu, który nakazał przywrócenie Juszczyszyna do pracy natychmiast.

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy zdecydował, że sędzia Paweł Juszczyszyn musi zostać przywrócony do pracy. Sędzia ma zostać "dopuszczony do wykonywania wszystkich praw i obowiązków służbowych przysługujących z tytułu pełnienia urzędu".

Pełnomocnik Juszczyszyna wyjaśnił, że "postanowienie jest skuteczne z chwilą wydania". - Czyli prezes Sądu Rejonowego (w Olsztynie, gdzie pracuje Juszczyszyn - red.) ma obowiązek pod rygorem grzywny do miliona złotych, nakładanej osobiście na niego, dopuścić pana sędziego natychmiast do orzekania. Pan sędzia Juszczyszyn w poniedziałek wraca do pracy - zapowiedział.

Sędzia Juszczyszyn ma dwa tygodnie, by złożyć pozew przeciwko Sądowi Rejonowemu w Olsztynie w celu przywrócenia go do obowiązków. Do czasu rozpatrzenia tego pozwu, bydgoski sąd udzielił zabezpieczenia i nakazał olsztyńskiemu sądowi uwzględnianie Juszczyszyna w wyznaczaniu terminów posiedzeń i przydzielaniu spraw oraz "zaniechanie aktów skutkujących niedopuszczeniem Pawła Juszczyszyna do wykonywania obowiązków".