Sędzia Juszczyszyn pojawił się w sądzie. "To nie jest kwestia personalna"

W piątek o godzinie 14.30 ma się odbyć zebranie sędziów olsztyńskiego sądu rejonowego. Będzie ono dotyczyć rocznego sprawozdania z działalności sądu. Prezes Maciej Nawacki przekonywał, że w związku z decyzją Izby Dyscyplinarnej o zawieszeniu sędzia Juszczyszyn nie będzie mógł brać aktywnego udziału w tym spotkaniu. - Jeżeli sędzia jest zawieszony w czynnościach urzędowych, to dotyczy to też uczestnictwa we wszystkich organach kolegialnych władzy sędziowskiej. [Juszczyszyn - przyp. red.] nie ma prawa uczestniczyć - mówił.

Juszczyszyn pojawił się w sądzie

- To nie jest kwestia personalna. W tej chwili chodzi o coś o wiele bardziej poważnego niż tylko interpersonalne stosunki między ludźmi - mówił, odnosząc się do przypomnienia, że na zebraniu spotka się z prezesem Nawackim.

Zawieszenie sędziego

W ostatnich dniach Juszczyszyn przychodził do pracy do olsztyńskiego sądu i deklarował, że jest gotowy do orzekania. Z wokandy zdjęto jednak prowadzone przez niego sprawy, a prezes sądu i członek nowej Krajowej Rady Sądownictwa Maciej Nawacki wydał zarządzenie, zgodnie z którym zostały one rozlosowane między pozostałych sędziów wydziału cywilnego.