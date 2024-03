Jabłoński napisał, że akta w tej sprawie zostały przekazane komisji śledczej do spraw wyborów kopertowych "z zastrzeżeniem, że nie mogą zostać upublicznione - przynajmniej do momentu zakończenia toczącego się postępowania". Zdaniem posła PiS, Joński złamał tę zasadę. Jabłoński dodał, że będzie apelował o wykluczenie Jońskiego z komisji do spraw wyborów kopertowych.

Joński: nie byłem źródłem tych informacji

Joński w poniedziałek na posiedzeniu komisji do spraw wyborów kopertowych powiedział, że "poseł PiS Przemysław Czarnek mówił, że chce złożyć do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w związku z legalnością powołania komisji i wniosek o zabezpieczenie, aby komisja przestała działać do czasu rozstrzygnięcia, a dzisiaj były poseł komisji, który został wykluczony ze względu na konflikt interesów, składa wniosek do prokuratury". - Rozumiem, że jedno i drugie ma na celu zablokowanie prac komisji, aby komisja nie przesłuchała premiera Mateusza Morawieckiego, ani Jarosława Kaczyńskiego - ocenił Joński. Dodał też, że to nie on był źródłem informacji o osobach przesłuchanych w śledztwie. Powoływał się na ustalenia dziennikarza "Faktów" TVN z 16 lutego, który podał informacje z prokuratury okręgowej w Warszawie, że śledztwo w sprawie wyborów korespondencyjnych było prowadzone od października 2022 roku i przesłuchano w nim między innymi Mateusza Morawieckiego. - Także nie ja byłem źródłem tych informacji, ciężko zarzucać komuś ujawnienie informacji, które już wcześniej były ujawnione - mówił.