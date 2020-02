Odchodzi z "zawodu dziecięcych marzeń". Frątczak "musi się nauczyć żyć od początku"

Jestem szczęśliwym, sądzę, że spełnionym człowiekiem - mówi starszy brygadier Paweł Frątczak. Wieloletni rzecznik Państwowej Straży Pożarnej żegna się z pracą po niemal 40 latach. - Powtarzam każdemu rzecznikowi: pamiętaj, to prawie jak mecz piłkarski. Gramy na wspólny wynik: szybką i rzetelną informację - tłumaczy.

Paweł Frątczak funkcję rzecznika komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej pełnił przez 12 ostatnich lat. Strażakiem i rzecznikiem był ponad 37 lat. Zanim trafił do Komendy Głównej, pracował w Bydgoszczy i w Toruniu.

Jak podkreślił, przez ten czas miał zaszczyt pokazywać ogromnie ciężką pracę jego kolegów strażaków. - I tych z Państwowej Straży Pożarnej, i tych, którzy są ochotnikami. To jest jedna wielka rodzina - dodał.

"Gramy na wspólny wynik: szybką i rzetelną informację"

Frątczak przyznał, że nie spodziewał się - jak to określił - łąki "kwiatów-słów", jakie napływają do niego ze strony dziennikarzy. - Dziennikarze są moją drugą rodziną. Rozumiem ten zawód. To, że ktoś dzwoni o 5, 4 rano - powiedział. Dodał, że gdy inni rzecznicy są niezadowoleni, mówi im: "zamień się zawodem z dziennikarzem".