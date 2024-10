Posłowie koalicji odwołali z komisji swoją posłankę

Posłanka Lewicy Paulina Matysiak została odwołana ze składu komisji infrastruktury. Posłowie z klubu zarzucali jej między innymi, iż nie konsultowała z nimi stanowiska w trakcie prac. W czwartkowym głosowaniu nie wzięli udziału posłowie PiS i Konfederacji. Matysiak jest także zawieszona w klubie Lewicy po tym, jak podjęła kilka miesięcy temu współpracę z posłem PiS Marcinem Horałą i założyła z nim wspólny ruch.

Sejm w czwartkowym głosowaniu podjął uchwałę w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych. Jednym z jej punktów było odwołanie z sejmowej komisji infrastruktury posłanki Pauliny Matysiak (partia Razem, klub Lewicy).

Przed głosowaniem poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Jabłoński oświadczył, że politycy klubu PiS nie wezmą w nim udziału. - Przestańcie karać posłów merytorycznych za to, że dobrze pracują - mówił, odnosząc się do zamiarów odwołania Matysiak.

Ostatecznie w głosowaniu udział wzięło 233 parlamentarzystów - 231 było za uchwałą, nikt nie był przeciw, a wstrzymało się dwóch posłów. W głosowaniu nie wzięli udziału posłowie PiS i Konfederacji.

Drugie podejście do odwołania posłanki

Politycy Lewicy zarzucają Matysiak m.in. to, że nie konsultowała z nimi stanowiska w trakcie prac komisji infrastruktury.

Matysiak w środę stwierdziła, że nie widzi podstaw merytorycznych do odwołania jej ze składu komisji. Podkreśliła, że jej dotychczasowa praca jest najlepszym dowodem na to, że ma kompetencje do zasiadania w tej komisji.

Było to drugie podejście do zmian w składach komisji. W ubiegłym tygodniu w Sejmie tylko 227 posłów wzięło udział w głosowaniu w tej sprawie. W związku z brakiem wymaganego kworum Sejm uchwały nie podjął. Tym samym nie powiodła się próba odwołania Matysiak. Jej zdaniem, stało się tak, ponieważ posłowie PiS, Konfederacji i kilka osób z partii Razem nie zagłosowało.

Podjęła współpracę z posłem PiS

Przewodnicząca klubu Lewicy Anna Maria Żukowska mówiła wcześniej, że posłanka Matysiak nie reprezentuje w tej chwili klubu Lewicy, ponieważ jest zawieszona w prawach członka. - Ale myślę, że ten stan nie może trwać wiecznie, ponieważ wszyscy robią się tym coraz bardziej zmęczeni. Pani Paulina chyba jasno się określiła, że bliżej jest jej do klubu Prawa i Sprawiedliwości niż do klubu Lewicy, tak więc to się musi rozstrzygnąć do końca października - powiedziała, odnosząc się do dalszych losów posłanki w klubie Lewicy.

Matysiak i poseł PiS Marcin Horała poinformowali pod koniec czerwca o powołaniu ruchu społecznego "Tak dla rozwoju", który ma skupić się na wsparciu rozwoju inwestycji w CPK, elektrowni jądrowych i polskiej armii. Posłanka została skrytykowana za współpracę z posłem PiS. Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica) poinformował, że Matysiak została zawieszona w prawach członka klubu Lewicy na trzy miesiące.

W środę Matysiak napisała na portalu X, że została ponownie zawieszona na trzy miesiące w prawach członka klubu Lewicy.

Pytana wcześniej, we wtorek, w RMF FM, skąd wniosek o jej usunięcie z komisji, oceniła, że jest "to chęć zemsty". Mówiła, że na wtorkowy wieczór jest umówiona na polityczne spotkanie z partią Razem i zostało jej postawione ultimatum, iż ma zrezygnować ze stowarzyszenia "Tak dla Rozwoju" oraz że jest to podstawa, by prowadzić dalsze rozmowy, aby pozostała w partii.

