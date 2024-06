Posłanka Razem inicjuje wspólny ruch z posłem PiS. Koalicjanci krytykują, partia się odcina

Posłanka partii Razem Paulina Matysiak zainaugurowała Ruch Społeczny "Tak dla Rozwoju!" we współpracy z posłem PiS, byłym wiceministrem Marcinem Horałą. Skrytykowali ją inni politycy Lewicy. "Dla rozwoju to można pracować z ludźmi, którzy nie deptali polskiej demokracji i praworządności" - napisał Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji. Partia Razem odcięła się od działania Matysiak i zapowiedziała wniosek o jej ukaranie.

Partia Razem odcina się od inicjatywy

Żukowska: też jesteśmy zaskoczeni

Kotula: "świetni partnerzy" do realizacji programu Lewicy

Kotula ironizowała, że to "świetni partnerzy do 'realizacji programu Lewicy'". "Od tygodni chodzicie i wmawiacie ludziom że z Nową Lewicą w rządzie się nie podobno nie da, ale z PiS można? Ok. Nie mam pytań" - skwitowała.

Gawkowski: wstyd!

Krzysztof Gawkowski , minister cyfryzacji z Lewicy, podkreślił, że "dla rozwoju to można pracować z ludźmi, którzy nie deptali polskiej demokracji i praworządności", a "o rozwoju to można rozmawiać, ale wewnątrz koalicji 15 października, a nie z PiS".

"Jeśli to ma być to stawianie na samodzielność w lewicowej koalicji to ja się definitywnie od tego odcinam. Można wybrać różne drogi ale nigdy nie będę milczał, jak ktoś wybiera drogę współpracy z ludźmi z PiS, którzy do niedawna byli jeszcze członkami rządu Kaczyńskiego i Morawieckiego. Wstyd!" - napisał.