Jak wypadli kandydaci na "pierwszych małżonków"? "Wsparcie w kampanii, jeśli nie dojdzie do wpadki"

Pojawienie się najbliższych jest wsparciem w kampanii, jeśli nie dojdzie do wpadki - ocenił w "Faktach po Faktach" Krzysztof Łapiński, były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. Wraz z drugim gościem programu Markiem Migalskim komentowali pojawienie się na sobotnich konwencjach wyborczych kandydatów na "pierwszych małżonków" - Pauliny Kosiniak-Kamysz i Jana Kidawy-Błońskiego. - Remis - uznał Migalski.

W sobotę w Warszawie odbyła się konwencja kandydatki Platformy Obywatelskiej na prezydenta Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, w w Jasionce natomiast - kandydata ludowców Władysława Kosiniaka-Kamysza. W obu przypadkach głos zabrali małżonkowie kandydatów - Jan Kidawa-Błoński i Paulina Kosiniak-Kamysz.

"PSL i Koalicja Obywatelska konkurują ze sobą"

Kto lepiej wypadł? Żona kandydata czy mąż kandydatki?

Politolog Marek Migalski z Uniwersytetu Śląskiego zwrócił w "Faktach po Faktach" uwagę, że "PSL i Koalicja Obywatelska konkurują ze sobą". - Podbierają sobie uwagę opinii publicznej, bo chcą sobie podbierać antypisowski tort i go kroić - dodał.

Zwrócił uwagę, że mimo to oba te opozycyjne wobec obecnej władzy obozy "nie atakują się wzajemnie". - Jeśli atakują, to raczej prezydenta Dudę oraz Prawo i Sprawiedliwość. (...) Oni odbierają sobie troszeczkę nawzajem (wyborców - red.), ale potrafią też iść po własnego wyborcę - wyjaśnił.

Migalski przyznał, że trudno mu powiedzieć, które wystąpienie małżonków było lepsze. - Obydwa wystąpienia były miłe, ciepłe i sympatyczne. One dodały punktów kandydatom, tutaj jest remis. Oboje doskonale wypełnili stawiane przed nimi zdanie - uznał.

Paulina Kosiniak-Kamysz: nie dam się zamknąć pod kryształowym żyrandolem

"Polacy patrzą, kto będzie pierwszą damą"

- Najczęściej pojawienie się najbliższych, małżonki czy męża, jest wsparciem w kampanii. Oczywiście, jeśli nie dojdzie do wpadki - podkreślił drugi gość programu Krzysztof Łapiński, były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy.

Zauważył, że Paulina Kosiniak-Kamysz "debiutowała w takiej roli". - To nie jest łatwe, aby wystąpić przed kamerami, przed kilkoma tysiącami osób, bo na tej konwencji było zdaje się trzy tysiące osób - mówił. - Miała dobre przemówienie, z zakończeniem z uśmiechem - dodał.

Według niego, "to może pokazywać, że Paulina Kosiniak-Kamysz może być dużym wsparciem dla swojego małżonka". - Tym bardziej, że Polacy patrzą, kto będzie pierwszą damą. Najczęściej się kojarzy, że w parze prezydenckiej będzie prezydent i jego małżonka. Zobaczymy, na ile Polacy zaakceptują, że prezydentem będzie kobieta, to też pytanie, czy są na to gotowi - zastanawiał się.

Kidawa-Błoński: przychodzi mi zadebiutować jako mąż przyszłej pani prezydent

"Opozycja odrobiła lekcje"

Marcin Mastalerek, rzecznik sztabu Dudy w wyborach prezydenckich w 2015 roku, punktował w zeszłym tygodniu w TVN24 błędy w kampanii Andrzeja Dudy. - Wszyscy widzą, jaki jest początek kampanii Andrzeja Dudy. Nie jest dobrze i nie potrzeba do tego sondaży - mówił w "Rozmowie Piaseckiego". Łapiński, także jako były rzecznik, pytany był, czy podziela diagnozę Mastalerka.

- Podejrzewam, że jak krytykuje kampanię, to kibicuje prezydentowi i chce, aby prezydent wygrał - powiedział. - Zazwyczaj jest tak, że jak ktoś krytykuje kogoś w dobrej wierze i dobrze komuś życzy, czy to w życiu osobistym czy zawodowym, to warto się nad taką krytyką zastanowić - dodał.

W tym kontekście powiedział, że opozycja sobotnimi konwencjami pokazała, iż "odrobiła lekcje, jeśli chodzi o kampanię". - Konwencje pokazały, że opozycja wie, że polityka to trochę teatr, show, że żyjemy w kulturze obrazkowej. Ważny jest obraz, muzyka, światło. Konwencje też muszą być show - przekonywał.

"Na konwencji Kidawy-Błońskiej zobaczyliśmy zwykłych ludzi"

Zdanie Łapińskiego podzielił Marek Migalski. - Koalicja Obywatelska zastawiła dwie pułapki na pana prezydenta: to kwestia dwóch miliardów na TVP, czyli telewizję rządową bądź na onkologię. Jakkolwiek populistycznie to brzmi, to jest to pułapka - uznał. Politolog mówił o kwocie 1,95 miliarda złotych dla telewizji państwowej i Polskiego Radia, które w ramach rekompensaty mają być przeznaczone na realizację misji mediów publicznych. Ustawa czeka na podpis prezydenta.

- Druga pułapka to oczekiwanie na koronawirusa. Tweet kandydatki (Małgorzaty Kidawy-Błońskiej - red.), który trochę sugerował, że rząd ukrywa informacje o tym, jest ową pułapką. Prędzej czy później wirus do nas przyjdzie. Wówczas duża część Polaków będzie mogła powiedzieć: to jest potwierdzenie tego, że opozycja miała rację. To jest bardzo nieprzyjemne, ale wygląda na skuteczne - mówił. - Nie jestem etykiem, jestem politologiem. Mogę powiedzieć, czy to skuteczne, czy nie - zastrzegł. Kidawa-Błońska w piątek wezwała w piątek "do ujawnienia prawdy o przypadkach koronawirusa w Polsce". "Bezpieczeństwo Polek i Polaków jest najważniejsze" - napisała na Twitterze.

Migalski zwrócił też uwagę, że na konwencji Kidawy-Błońskiej "zobaczyliśmy zwykłych ludzi". - W przeciwieństwie do konwencji Andrzeja Dudy, która była konwencją partyjną, gdzie przemawiali od początku do końca politycy - ocenił.

"Na konwencji Kidawy-Błońskiej zobaczyliśmy zwykłych ludzi"

akw//rzw

Źródło: TVN24