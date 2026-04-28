Polska

"Pierwsze ważne głosowanie". Hennig-Kloska: zobaczymy, jak się zachowają

Sejmowa komisja zajmie się wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności. Zobaczymy, jak zachowają się przedstawiciele klubu Polska 2050 - powiedziała w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Zgodnie ze wstępnym harmonogramem obrad Sejmu w czwartek zajmie się on wnioskami o wyrażenie wotum nieufności wobec dwóch ministrów - klimatu i środowiska oraz zdrowia.

Ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska została zapytana we wtorek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, czy w tym tygodniu - właśnie w związku z tym głosowaniem - rozpadnie się koalicja rządząca. Powiedziała, że "byłoby to bardzo nieodpowiedzialne". - Konfederacja po to złożyła wniosek o moje wotum nieufności, nawet specjalnie tego nie kryli, by podzielić koalicję rządową - dodała. - Ze smutkiem stwierdzam, że niektórzy w tę rolę napisaną im przez Konfederację weszli - mówiła ministra.

Wiceszef klubu Polski 2050 Bartosz Romowicz, który w poniedziałek wieczorem był gościem RMF FM, zadeklarował, że zagłosuje za odwołaniem Pauliny Hennig-Kloski.

Hennig Kloska zauważyła, że najpierw wnioskiem o wotum nieufności zajmie się sejmowa komisja. - Zobaczymy, jak przedstawiciele klubu Polska 2050 zachowają się na komisji - powiedziała. Dodała, że "to jest pierwsze ważne głosowanie, bo na koniec dyskusji komisja wyda swoją rekomendację".

Hennig-Kloska: ludzie oczekują, żebyśmy współpracowali

Szef klubu Polski 2050 Paweł Śliz przekazał w poniedziałek, że w spotkaniu klubu uczestniczyła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, a nie pojawiła się Hennig-Kloska. Posłowie Polski 2050 zaprosili ministry, by rozwiały wątpliwości w kwestiach związanych z działaniem resortów.

Ministra klimatu i środowiska informowała, że "z uwagi na inne zobowiązania kalendarzowe", nie mogła wziąć udział w spotkaniu.

Szef klubu Polski 2050 o nieobecności Hennig-Kloski: do czwartku jest jeszcze czas
W "Rozmowie Piaseckiego" Hennig-Kloska mówiła, że Śliz zadzwonił do niej dwa tygodnie temu. - W odpowiedzi zorganizowałam spotkanie [w resorcie - red] - mówiła. Nie było na nim przedstawicieli Polski 2050. - Dzień później przyszli jak opozycja do mojego resortu z kontrolą. Ubolewam, że nie było mnie wtedy, bo bym panów posłów zaprosiła do gabinetu i z nimi osobiście porozmawiała - dodała.

Hennig-Kloska zauważyła, że na poniedziałkowym spotkaniu obecna była ministra zdrowia, ale jak mówiła, "pani minister [Katarzyna] Pełczyńska-Nałęcz zadzwoniła do minister Sobierańskiej-Grendy, zaprosiła osobiście na spotkanie".

Dodała, że "wydarzyło się to w normalnych, pełnych szacunku" warunkach. Hennig-Kloska powiedziała, że ona jest "wzywana" przez serwis X. - Ludzie mają dość politycznych szopek. Są nimi zmęczeni. Oczekują od koalicjantów, by ze sobą współpracowali - oceniła.

- Jestem gotowa, wręcz zobowiązana, współpracować z każdym koalicjantem - podkreśliła. Dodała, że pomaga obecnie Pełczyńskiej-Nałęcz w skonstruowaniu propozycji dla Komisji Europejskiej w sprawie KPO.

- Oczywiście, że współpracujemy i odrobinę szacunku również oczekuję od byłych kolegów z klubu - dodała.

Polska 2050 "osłabia" koalicję

Została zapytana, czy Polska 2050 "za bardzo wierzga" w koalicji. - Nigdy nie tolerowałam dyskusji koalicyjnej na Twitterze (obecnie X) i zawsze ją kwestionowałam, czy byłam wewnątrz Polski 2050, czy teraz - powiedziała.

- Spotkałam się z Polskim Stronnictwem Ludowym i media dowiedziały się o tym po fakcie. Na tym polega współpraca koalicyjna - dodała.

Hennig-Kloska poszła "na kawę" do PSL. Z Polską 2050 spotkać się nie zamierza
Jej zdaniem politycy Polski 2050 "osłabiają koalicję swoim zachowaniem, atakami na koalicjantów". - Nie tylko na mnie, ale także na ministrę Barbarę Nowacką i innych ministrów - dodała.

- Jako koalicjanci mamy obowiązek ze sobą rozmawiać - podkreśliła. - Ja współpracuję i będę współpracować, bo zobowiązuje nas do tego porozumienie koalicyjne - podsumowała.

Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Wrócił do gry po 424 dniach. Znów doznał kontuzji
EUROSPORT
Tuapse (28.04.2026)
Pożar było widać z kosmosu. Ważna rosyjska rafineria znów płonie
Świat
Paulina Hennig-Kloska wraz z posłami na konferencji prasowej
Polska 2050 nie odpuszcza Hennig-Klosce. "Ultimatum nie robi na nas wrażenia"
Patryk Michalski
Zderzenie trzech samochodów osobowych na drodze krajowej nr 55 w Kałdowie pod Malborkiem
W zderzeniu trzech samochodów zginął mężczyzna
Trójmiasto
Na miejscu jest straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Pożar szkoły w Legionowie. Ewakuowano 230 osób
WARSZAWA
Silny wiatr powalał drzewa w Michigan
Wiatr łamał drzewa jak zapałki. Jedna osoba nie żyje
METEO
Wypadek na ulicy Grochowskiej
Fotoradar w miejscu tragedii
WARSZAWA
imageTitle
Maciej Skorża nie jest już trenerem Urawa Red Diamonds
EUROSPORT
Butelkomat
Bolączki systemu kaucyjnego. Ministra przyznaje, że są problemy
BIZNES
imageTitle
Magic blisko wielkiej sensacji. W Detroit liczą na cud z 2003 roku
EUROSPORT
Tak o rekordowej zbiórce Łatwoganga w Polsce piszą za granicą
Światowe reakcje na polską zbiórkę. Jest apel znanej piosenkarki
Polska
imageTitle
Lider także poza parkietem. Ładny gest gwiazdora NBA
EUROSPORT
Łatwogang
Ćwierć miliarda to już przeszłość. Ogromny wzrost
Polska
Czaplice Wielkie w powiecie przasnyskim
Tragiczny wypadek koło Przasnysza. Nie żyje 17-letni rowerzysta
WARSZAWA
Interwencja służb bezpieczeństwa
"Jakby to była gra". Eksperci ostrzegają, wskazują na język Trumpa
Świat
imageTitle
Piłkarz Manchesteru United krok od wielkiego rekordu Premier League
EUROSPORT
Na razie akcja jest prowadzona tylko z zewnątrz
Pożar zabytkowego pałacu z XVIII wieku
Lubuskie
W Krakowie odbył się koncert "Sprawiedliwi-Uratowanym"
Oddali hołd Sprawiedliwym. "Jeden z ostatnich takich koncertów"
Kraków
Mgła, przymrozek i słońce
"Najbliższe noce będą jeszcze chłodniejsze"
METEO
1 godz 25 min
pc
Samorząd jak "House of Cards"? Odkrywamy kulisy lokalnej polityki
Dawid Rydzek
Pociąg typu X2000 na stacji w Malmoe
Odpadł kawałek koła od pociągu. Wstrzymano ruch
BIZNES
Łomiarz wychodzi na wolność
Zaatakował kilkadziesiąt kobiet. Dziś wychodzi z więzienia
WARSZAWA
Portfel, paliwa, benzyna, stacja, tankowanie
Droższe tankowanie. We wtorek ceny w górę
BIZNES
Konkret24. Afera Zondacrypto: czy ustawa o kryptowalutach by pomogła?
Prokuratura: ponad 700 poszkodowanych przez Zondacrypto
BIZNES
imageTitle
Czas na półfinały Ligi Mistrzów. Na start wielki hit w Paryżu
EUROSPORT
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy w Kijowie
"Trudno zrozumieć brak odpowiedniej reakcji". Wezwali ambasadora Izraela
Świat
Abbas Aragczi, Władimir Putin
Putin: zrobimy wszystko, co leży w interesie Iranu
Świat
Wiceprezydent USA J.D. Vance
Vance ma wątpliwości, krytykuje Pentagon. Co się dzieje na "zamkniętych spotkaniach"?
Świat
Karoline Leavitt na briefingu w Białym Domu
Rzeczniczka Białego Domu o strzałach na balu. Rzuca polityczne oskarżenia
Świat
Brytyjska para królewska i Trumpowie przed Białym Domem
Herbata u Trumpów, przyjęcie u ambasadora. Brytyjska para królewska w USA
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica