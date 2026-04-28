Polska "Pierwsze ważne głosowanie". Hennig-Kloska: zobaczymy, jak się zachowają Justyna Sochacka |

"Pierwsze ważne głosowanie". Hennig-Kloska: zobaczymy, jak się zachowają Źródło: TVN24

Zgodnie ze wstępnym harmonogramem obrad Sejmu w czwartek zajmie się on wnioskami o wyrażenie wotum nieufności wobec dwóch ministrów - klimatu i środowiska oraz zdrowia.

Ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska została zapytana we wtorek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, czy w tym tygodniu - właśnie w związku z tym głosowaniem - rozpadnie się koalicja rządząca. Powiedziała, że "byłoby to bardzo nieodpowiedzialne". - Konfederacja po to złożyła wniosek o moje wotum nieufności, nawet specjalnie tego nie kryli, by podzielić koalicję rządową - dodała. - Ze smutkiem stwierdzam, że niektórzy w tę rolę napisaną im przez Konfederację weszli - mówiła ministra.

Wiceszef klubu Polski 2050 Bartosz Romowicz, który w poniedziałek wieczorem był gościem RMF FM, zadeklarował, że zagłosuje za odwołaniem Pauliny Hennig-Kloski.

Hennig Kloska zauważyła, że najpierw wnioskiem o wotum nieufności zajmie się sejmowa komisja. - Zobaczymy, jak przedstawiciele klubu Polska 2050 zachowają się na komisji - powiedziała. Dodała, że "to jest pierwsze ważne głosowanie, bo na koniec dyskusji komisja wyda swoją rekomendację".

Hennig-Kloska: ludzie oczekują, żebyśmy współpracowali

Szef klubu Polski 2050 Paweł Śliz przekazał w poniedziałek, że w spotkaniu klubu uczestniczyła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, a nie pojawiła się Hennig-Kloska. Posłowie Polski 2050 zaprosili ministry, by rozwiały wątpliwości w kwestiach związanych z działaniem resortów.

Ministra klimatu i środowiska informowała, że "z uwagi na inne zobowiązania kalendarzowe", nie mogła wziąć udział w spotkaniu.

W "Rozmowie Piaseckiego" Hennig-Kloska mówiła, że Śliz zadzwonił do niej dwa tygodnie temu. - W odpowiedzi zorganizowałam spotkanie [w resorcie - red] - mówiła. Nie było na nim przedstawicieli Polski 2050. - Dzień później przyszli jak opozycja do mojego resortu z kontrolą. Ubolewam, że nie było mnie wtedy, bo bym panów posłów zaprosiła do gabinetu i z nimi osobiście porozmawiała - dodała.

Hennig-Kloska zauważyła, że na poniedziałkowym spotkaniu obecna była ministra zdrowia, ale jak mówiła, "pani minister [Katarzyna] Pełczyńska-Nałęcz zadzwoniła do minister Sobierańskiej-Grendy, zaprosiła osobiście na spotkanie".

Dodała, że "wydarzyło się to w normalnych, pełnych szacunku" warunkach. Hennig-Kloska powiedziała, że ona jest "wzywana" przez serwis X. - Ludzie mają dość politycznych szopek. Są nimi zmęczeni. Oczekują od koalicjantów, by ze sobą współpracowali - oceniła.

- Jestem gotowa, wręcz zobowiązana, współpracować z każdym koalicjantem - podkreśliła. Dodała, że pomaga obecnie Pełczyńskiej-Nałęcz w skonstruowaniu propozycji dla Komisji Europejskiej w sprawie KPO.

- Oczywiście, że współpracujemy i odrobinę szacunku również oczekuję od byłych kolegów z klubu - dodała.

Polska 2050 "osłabia" koalicję

Została zapytana, czy Polska 2050 "za bardzo wierzga" w koalicji. - Nigdy nie tolerowałam dyskusji koalicyjnej na Twitterze (obecnie X) i zawsze ją kwestionowałam, czy byłam wewnątrz Polski 2050, czy teraz - powiedziała.

- Spotkałam się z Polskim Stronnictwem Ludowym i media dowiedziały się o tym po fakcie. Na tym polega współpraca koalicyjna - dodała.

Jej zdaniem politycy Polski 2050 "osłabiają koalicję swoim zachowaniem, atakami na koalicjantów". - Nie tylko na mnie, ale także na ministrę Barbarę Nowacką i innych ministrów - dodała.

- Jako koalicjanci mamy obowiązek ze sobą rozmawiać - podkreśliła. - Ja współpracuję i będę współpracować, bo zobowiązuje nas do tego porozumienie koalicyjne - podsumowała.