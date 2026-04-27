Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Hennig-Kloska poszła "na kawę" do PSL. Z Polską 2050 spotkać się nie zamierza

|
27 1225 s1 cl-0021
Hennig-Kloska: to było bardzo dobre spotkanie z PSL
Źródło: TVN24
Popołudnie mam zajęte sprawami międzynarodowymi. Poinformuję klub Polska 2050, że nie ma możliwości spotkania - oświadczyła Paulina Hennig-Kloska zaraz po wyjściu z rozmów z PSL. Krzysztof Paszyk poinformował, jaką rekomendację wystosuje kolegom i koleżankom z klubu w sprawie wotum nieufności wobec ministry klimatu i środowiska.

Ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska skorzystała z - jak powiedziała - "zaproszenia na kawę" wystosowanego przez PSL i spotkała się z przedstawicielami klubu ludowców. - To było bardzo dobre spotkanie - oceniła ministra.

- Dziękuję Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, że zawsze wykazują się daleko idącą wstrzemięźliwością, bo nie zawsze się też zgadzamy. To jest naturalne, mamy bardzo różne oczekiwania elektoratów, bo jesteśmy koalicją pięciu podmiotów politycznych - mówiła.

Hennig-Kloska podziękowała ludowcom za "zaproszenie na kawę" i oceniła, że "to jest dobra formuła współpracy". - Nigdy rozmów nie odmawiam, natomiast musi być wola do rozmowy, a nie tylko robienia aktów politycznych i ponieważ Polskie Stronnictwo Ludowe dokładnie w ten sposób działa, bo to doświadczeni politycy i koalicjanci odpowiedzialni, to te rozmowy zawsze są dobre - dodała.

Paszyk o rekomendacji dla klubu PSL

Po spotkaniu z Hennig-Kloską głos zabrał także szef klubu PSL Krzysztof Paszyk. - Każda szanująca się koalicja musi być oparta o dialog. Dzisiaj ten dialog przede wszystkim nam towarzyszył podczas tego spotkania - mówił. Paszyk powiedział, że podczas rozmów omówiono "kilka ważnych tematów". - Omówiliśmy z puentą pozytywną - przekazał.

- Będę na posiedzeniu klubu parlamentarnego poprzedzającego to posiedzenie Sejmu rekomendował koleżankom i kolegom z klubu parlamentarnego, aby odrzucić ten wniosek, który dotyczy pani ministry - oświadczył.

Wicemarszałek Sejmu po spotkaniu z Hennig-Kloską powiedział, że "opozycja nie będzie meblowała nam rządu". - Parlamentaryzm, czyli rozmowa, dzisiaj króluje - powiedział.

Paszyk: będę rekomendował odrzucenie wniosku o wotum nieufności
Źródło: TVN24

Czy Hennig-Kloska spotka się z klubem Polski 2050?

Ministra była pytana, czy skorzysta też z zaproszenia klubu Polski 2050. - Spotkanie klubów odbyło się dwa tygodnie temu. Było zaproszenie, dobre, wielogodzinne spotkanie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Natomiast dzisiaj mam popołudnie zajęte sprawami międzynarodowymi, od dawna zaplanowanymi, dużo wcześniej niż zaproszenie na klub - oznajmiła.

- Poinformuję klub Polska 2050, że nie ma takiej możliwości - powiedziała Hennig-Kloska.

OGLĄDAJ: Hennig-Kloska: przekazano mi nazwisko osoby do zatrudnienia
podcast1-260416-083817-1604 NEWS MICHALSKIEGO-ch1-0002

Hennig-Kloska: przekazano mi nazwisko osoby do zatrudnienia

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Co z tymi, którzy zagłosują za wnioskiem o odwołanie ministry? - Konfederacja złożyła ten wniosek, by podzielić koalicję rządową., by właśnie zrobić test jedności koalicyjnej. Niektórzy, niestety, z przykrością muszę stwierdzić, grają idealnie rolę, która została im przypisana przez Konfederację - oceniła Hennig-Kloska.

Głosowanie nad wotum nieufności

Zaproszenia Hennig-Kloski ze strony niektórych klubów mają związek z wnioskiem o wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska, którym Sejm ma się zająć w czwartek. Wniosek trafił do Sejmu pod koniec marca, podpisało się pod nim około 100 posłów, głównie z Konfederacji oraz PiS. We wniosku minister zarzucono m.in. brak działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków unijnej polityki klimatycznej dla Polski, szczególnie w zakresie systemu ETS, chaos wokół programu Czyste Powietrze, a także zaniedbania w przygotowaniu sektora energetycznego i drzewnego, jeśli chodzi o dostępność pelletu w sezonie grzewczym 2025/26, czy "sabotaż państwa" przez próbę oparcia suwerenności energetycznej na odnawialnych źródłach energii.

Według informacji medialnych część środowiska Polski 2050 rozważa zagłosowanie razem z opozycją. Premier Donald Tusk w połowie kwietnia podkreślił, że głosowanie nad wotum nieufności dla minister klimatu będzie testem koalicyjnej lojalności i solidarności. - Jeśli jesteśmy koalicją, to musimy działać solidarnie i lojalnie wobec siebie. Jeśli chcemy szkodzić, to znaczy, że stajemy się opozycją - podkreślił Tusk.

OGLĄDAJ: Posłanka PSL o "czystym wyrachowaniu" PiS. "W ich otoczeniu też żyją takie pary"
news michalskiego Agnieszka Kłopotek

Posłanka PSL o "czystym wyrachowaniu" PiS. "W ich otoczeniu też żyją takie pary"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
Paulina Hennig-KloskaPiotr ZgorzelskiPolskie Stronnictwo LudoweSejmMinisterstwo Klimatu i Środowiska
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

