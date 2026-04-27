Polska Hennig-Kloska poszła "na kawę" do PSL. Z Polską 2050 spotkać się nie zamierza Kuba Koprzywa |

Hennig-Kloska: to było bardzo dobre spotkanie z PSL

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska skorzystała z - jak powiedziała - "zaproszenia na kawę" wystosowanego przez PSL i spotkała się z przedstawicielami klubu ludowców. - To było bardzo dobre spotkanie - oceniła ministra.

- Dziękuję Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, że zawsze wykazują się daleko idącą wstrzemięźliwością, bo nie zawsze się też zgadzamy. To jest naturalne, mamy bardzo różne oczekiwania elektoratów, bo jesteśmy koalicją pięciu podmiotów politycznych - mówiła.

Hennig-Kloska podziękowała ludowcom za "zaproszenie na kawę" i oceniła, że "to jest dobra formuła współpracy". - Nigdy rozmów nie odmawiam, natomiast musi być wola do rozmowy, a nie tylko robienia aktów politycznych i ponieważ Polskie Stronnictwo Ludowe dokładnie w ten sposób działa, bo to doświadczeni politycy i koalicjanci odpowiedzialni, to te rozmowy zawsze są dobre - dodała.

Paszyk o rekomendacji dla klubu PSL

Po spotkaniu z Hennig-Kloską głos zabrał także szef klubu PSL Krzysztof Paszyk. - Każda szanująca się koalicja musi być oparta o dialog. Dzisiaj ten dialog przede wszystkim nam towarzyszył podczas tego spotkania - mówił. Paszyk powiedział, że podczas rozmów omówiono "kilka ważnych tematów". - Omówiliśmy z puentą pozytywną - przekazał.

- Będę na posiedzeniu klubu parlamentarnego poprzedzającego to posiedzenie Sejmu rekomendował koleżankom i kolegom z klubu parlamentarnego, aby odrzucić ten wniosek, który dotyczy pani ministry - oświadczył.

Wicemarszałek Sejmu po spotkaniu z Hennig-Kloską powiedział, że "opozycja nie będzie meblowała nam rządu". - Parlamentaryzm, czyli rozmowa, dzisiaj króluje - powiedział.

Paszyk: będę rekomendował odrzucenie wniosku o wotum nieufności Źródło: TVN24

Czy Hennig-Kloska spotka się z klubem Polski 2050?

Ministra była pytana, czy skorzysta też z zaproszenia klubu Polski 2050. - Spotkanie klubów odbyło się dwa tygodnie temu. Było zaproszenie, dobre, wielogodzinne spotkanie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Natomiast dzisiaj mam popołudnie zajęte sprawami międzynarodowymi, od dawna zaplanowanymi, dużo wcześniej niż zaproszenie na klub - oznajmiła.

- Poinformuję klub Polska 2050, że nie ma takiej możliwości - powiedziała Hennig-Kloska.

Co z tymi, którzy zagłosują za wnioskiem o odwołanie ministry? - Konfederacja złożyła ten wniosek, by podzielić koalicję rządową., by właśnie zrobić test jedności koalicyjnej. Niektórzy, niestety, z przykrością muszę stwierdzić, grają idealnie rolę, która została im przypisana przez Konfederację - oceniła Hennig-Kloska.

Głosowanie nad wotum nieufności

Zaproszenia Hennig-Kloski ze strony niektórych klubów mają związek z wnioskiem o wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska, którym Sejm ma się zająć w czwartek. Wniosek trafił do Sejmu pod koniec marca, podpisało się pod nim około 100 posłów, głównie z Konfederacji oraz PiS. We wniosku minister zarzucono m.in. brak działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków unijnej polityki klimatycznej dla Polski, szczególnie w zakresie systemu ETS, chaos wokół programu Czyste Powietrze, a także zaniedbania w przygotowaniu sektora energetycznego i drzewnego, jeśli chodzi o dostępność pelletu w sezonie grzewczym 2025/26, czy "sabotaż państwa" przez próbę oparcia suwerenności energetycznej na odnawialnych źródłach energii.

Według informacji medialnych część środowiska Polski 2050 rozważa zagłosowanie razem z opozycją. Premier Donald Tusk w połowie kwietnia podkreślił, że głosowanie nad wotum nieufności dla minister klimatu będzie testem koalicyjnej lojalności i solidarności. - Jeśli jesteśmy koalicją, to musimy działać solidarnie i lojalnie wobec siebie. Jeśli chcemy szkodzić, to znaczy, że stajemy się opozycją - podkreślił Tusk.

