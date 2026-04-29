Polska

Spór wokół Hennig-Kloski. "Cieszę się, że znalazła czas na konfrontację"

Ministra Paulina Hennig-Kloska spotkała się z klubem Polski 2050 przed głosowaniem nad wnioskiem o udzielenie jej wotum nieufności. Szczegółami spotkania podzielił się wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka, publikując wpis w mediach społecznościowych.

W czwartek w Sejmie ma odbyć się głosowanie ws. wniosku opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec ministry klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski. Niektórzy posłowie Polski 2050 - ugrupowania, które Hennig-Kloska niedawno opuściła wraz z częścią działaczy, tworząc klub Centrum - nie wykluczyli głosowania za jej odwołaniem.

We wtorek późnym wieczorem odbyło się dodatkowe posiedzenie klubu parlamentarnego Polski 2050, na które zaproszono Hennig-Kloskę. Jak poinformowała szefowa partii Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra klimatu i środowiska przyjęła zaproszenie.

Hennig-Kloska: oczekuję odrobiny szacunku
Wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka napisał na platformie X, że cieszy się, iż ministra "znalazła czas na konfrontację z Klubem Polski 2050". Opublikował też zdjęcie ze spotkania.

"Było o 'małpkach, było o 'czystym powietrzu'. Było wystarczająco merytorycznie, aby Pani Minister bronili nie tylko koleżanka i kolega z rządu" - relacjonował wiceminister.

Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Hennig-Kloski wpłynął do Sejmu 27 marca. Podpisało się pod nim ponad 80 posłów, przede wszystkim z PiS i Konfederacji. Jego autorzy ocenili, że dotychczasowe działania kierownictwa resortu wskazują na "poważne braki kompetencyjne, liczne błędy w procesie legislacyjnym oraz decyzje podejmowane w sposób chaotyczny i pozbawiony odpowiedzialnej analizy skutków społecznych i gospodarczych".

We wtorek sejmowa komisja ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa negatywnie zaopiniowała wniosek o udzielenie ministrze wotum nieufności.

W czwartek Sejm ma zająć się również wnioskiem o odwołanie ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Opowiadają się za nim m.in. posłowie PiS, którzy krytykują działania resortu i wskazują na pogarszającą się sytuację w systemie ochrony zdrowia.

Sejm wyraża ministrowi wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów. Czwartkowe głosowania w Sejmie zaplanowane są na wczesne popołudnie.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Albert Zawada

Czytaj także:
Bieg Konstytucji 3 Maja
Majówka w Warszawie. Utrudnienia skumulują się w Śródmieściu
WARSZAWA
imageTitle
Historyczny moment dla Sochana. Świetnie przywitał się z play-offami
EUROSPORT
29 0730 piasek KOSINIAK
Szef MON: Nie jesteśmy już w stanie pokoju. Jesteśmy w okresie pomiędzy
Polska
Remont Placu Teatralnego
Mieli zbudować plac marzeń. Skończyło się remontem parkingu
Piotr Bakalarski
Miejsce prowadzenia zbiórki influencera Łatwoganga w Warszawie
Historyczne chwile w warszawskiej kawalerce. Tak sąsiedzi wspierali akcję Łatwoganga
Polska
Łatwogang podczas charytatywnego streama na rzecz Fundacji Cancer Fighters, który transmitował ze swojej kawalerki
"By każdy widział, na co te środki będą przeznaczane". Zapowiedź Cancer Fighters
Polska
imageTitle
Ten mecz przejdzie do historii. "Zasłużyliśmy nawet na porażkę"
EUROSPORT
Przymrozek, zimno, mróz, szron na trawie
"Pompy tłoczące" arktyczne powietrze. Gdzie rano było najzimniej
METEO
lotto shutterstock_2243440457
Brak wygranej w Lotto. Pula rośnie
BIZNES
Stacja paliw, benzyna
Oto ceny paliw na dziś
BIZNES
Rondo Wiatraczna w Warszawie
Nowy projektant wschodniego odcinka obwodnicy śródmiejskiej wybrany
WARSZAWA
James Comey przed sądem
Zarzuty dla byłego szefa FBI. Miał grozić Trumpowi śmiercią
Świat
imageTitle
Lewandowski myśli o Juventusie. "To byłby zły sygnał dla kibiców"
EUROSPORT
Przymrozki
Poranek na żółto w całej Polsce. IMGW ostrzega
METEO
Peter Magyar
Magyar zachęca Ukrainę "do podjęcia odważnych kroków"
Świat
Ambasada USA w Kijowie
Szefowa ambasady USA w Kijowie odchodzi "w obliczu różnic z Trumpem"
Świat
John Coale i Alaksandr Łukaszenka
Tak podeszli Łukaszenkę. "Myślę, że to do niego trafia"
Świat
Andrzej Poczobut
Poczobut wolny, starcie w sprawie TK, król Karol u Trumpa
Najważniejsze informacje
Lekki śnieg, wiosna
Lokalnie pojawią się zimowe opady
METEO
imageTitle
Niesamowita noc w Parku Książąt. Pobito rekordy Ligi Mistrzów
EUROSPORT
Wzór paszport z podobizną i podpisem Donalda Trumpa
Wizerunek Trumpa na limitowanej serii paszportów
Świat
imageTitle
Fenomenalny mecz w Paryżu. Dziewięć goli, a mogło być więcej
EUROSPORT
imageTitle
Sensacja w Madrycie. Sabalenka nie obroni tytułu
EUROSPORT
Król Karol przemawia przed połączonymi izbami Kongresu USA
Historyczne wystąpienie króla w Kongresie. Wzywał do wsparcia Ukrainy
Świat
imageTitle
Pech go nie opuszcza. Koniec marzeń o mundialu
EUROSPORT
PSG - Bayern
Meczu godny finału. PSG i Bayern dały kapitalne widowisko (RELACJA)
EUROSPORT
pap_20230216_0PT
"Łowczyni szpiegów" obejmie funkcję wiceszefa SKW
Robert Zieliński, Maciej Duda
Paulina Hennig-Kloska na posiedzeniu sejmowej komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa
Sejmowa komisja zdecydowała w sprawie wniosku o odwołanie ministry
Polska
shutterstock_2117281391
230 milionów do wygrania w Eurojackpot
BIZNES
Zagrożenie pożarowe w lasach, ogień, susza
"Apelujemy o bardzo rozsądne, ostrożne zachowanie podczas majówki"
METEO

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica