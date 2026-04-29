Polska Spór wokół Hennig-Kloski. "Cieszę się, że znalazła czas na konfrontację"

Paulina Hennig-Kloska spotkała się z klubem Polski 2050 Źródło: TVN24

W czwartek w Sejmie ma odbyć się głosowanie ws. wniosku opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec ministry klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski. Niektórzy posłowie Polski 2050 - ugrupowania, które Hennig-Kloska niedawno opuściła wraz z częścią działaczy, tworząc klub Centrum - nie wykluczyli głosowania za jej odwołaniem.

We wtorek późnym wieczorem odbyło się dodatkowe posiedzenie klubu parlamentarnego Polski 2050, na które zaproszono Hennig-Kloskę. Jak poinformowała szefowa partii Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra klimatu i środowiska przyjęła zaproszenie.

Wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka napisał na platformie X, że cieszy się, iż ministra "znalazła czas na konfrontację z Klubem Polski 2050". Opublikował też zdjęcie ze spotkania.

"Było o 'małpkach, było o 'czystym powietrzu'. Było wystarczająco merytorycznie, aby Pani Minister bronili nie tylko koleżanka i kolega z rządu" - relacjonował wiceminister.

Jak mówiłem - losy votum spoczywały w rękach @hennigkloska - cieszę się że znalazła czas na konfrontację z klubem @PL_2050

— Michał Gramatyka 🇵🇱🇪🇺 #Polska2050 💛 (@McGramat) April 28, 2026

Wniosek o wotum nieufności dla Hennig-Kloski

Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Hennig-Kloski wpłynął do Sejmu 27 marca. Podpisało się pod nim ponad 80 posłów, przede wszystkim z PiS i Konfederacji. Jego autorzy ocenili, że dotychczasowe działania kierownictwa resortu wskazują na "poważne braki kompetencyjne, liczne błędy w procesie legislacyjnym oraz decyzje podejmowane w sposób chaotyczny i pozbawiony odpowiedzialnej analizy skutków społecznych i gospodarczych".

We wtorek sejmowa komisja ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa negatywnie zaopiniowała wniosek o udzielenie ministrze wotum nieufności.

W czwartek Sejm ma zająć się również wnioskiem o odwołanie ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Opowiadają się za nim m.in. posłowie PiS, którzy krytykują działania resortu i wskazują na pogarszającą się sytuację w systemie ochrony zdrowia.

Sejm wyraża ministrowi wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów. Czwartkowe głosowania w Sejmie zaplanowane są na wczesne popołudnie.

