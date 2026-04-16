"To będzie wypisanie się z koalicji". Ministra odpowiada byłemu partyjnemu koledze

Hennig-Kloska: zaprosiłam przedstawicieli klubów koalicyjnych na spotkanie
Pani minister powiela informacje opozycji, która dezinformuje, że są jakieś duże kolejki. Trzeba ją wyprowadzić z błędu, bo nie zrobiła tak zwanego fact-checkingu - mówiła w programie "News Michalskiego" w TVN24+ ministra klimatu Paulina Hennig-Kloska, pytana o krytykę programu "Czyste Powietrze" ze strony szefowej Polski 2050 Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Odniosła się też do słów posła Bartosza Romowicza, który zadeklarował, że zagłosuje za udzieleniem jej wotum nieufności.

Szef klubu Polski 2050, Paweł Śliz, poinformował w programie "Kropka nad i" w TVN24, że skierował prośbę o spotkanie do ministry klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski, w sprawie "wątpliwości", jakie jego klub ma przed głosowaniem nad wnioskiem o udzielenie jej wotum nieufności. Był on pytany o doniesienia, wedle których część jego partii miałaby zagłosować za tym wnioskiem.

Sprawę komentowała programie "News Michalskiego" w TVN24+ Paulina Hennig-Kloska. Zapytana o to, czy przyjmie zaproszenie na spotkanie, odparła, że sprawa wygląda "kompletnie inaczej" i to ona zaprasza na spotkanie koalicjantów.

- Na godzinę 17 zaprosiłam przedstawicieli wszystkich klubów koalicyjnych do ministerstwa na spotkanie, wiele się dzieje w ministerstwie - mówiła. - Również chcemy pochwalić się sukcesami na temat "Czystego powietrza", gdzie w zasadzie zakończyliśmy proces "rozkolejkowywania" wniosków o płatność - dodała.

Prowadzący Patryk Michalski zwrócił uwagę, że zdaniem liderki Polski 2050 Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz wspomniany program "Czyste powietrze" jest problemem, którego "nie da się wiecznie rolować".

- To pokażemy jak wygląda prawda, bo dezinformacja i posługiwanie się fake newsami (...) stało się nadrzędnym narzędziem, którym posługuje się opozycja - skwitowała. Mówiła też, że wnioski o płatność w ramach programu są realizowane na bieżąco, a ministerstwo "nie ma żadnych zaległości".

- Pani minister powiela informacje opozycji, która dezinformuje, że są jakieś duże kolejki. Trzeba ją wyprowadzić z błędu, bo nie zrobiła tak zwanego fact-checkingu - oceniła wypowiedź swojej byłej partyjnej koleżanki. Hennig-Kloska po odejściu z Polski 2050 utworzyła klub Centrum.

Paulina Hennig-Kloska w programie "News Michalskiego"
Źródło: TVN24+

Hennig-Kloska odniosła się też do słów posła Polski 2050 Bartosza Romowicza, który w rozmowie z Patrykiem Michalskim otwarcie zadeklarował, że zagłosuje za jej odwołaniem. W jej ocenie, taki ruch byłby jednak "wypisaniem się z koalicji". - Są pewne zobowiązania koalicjantów. Koalicja będzie istniała tak długo, jak pewne zasady będą w niej obowiązywać - podkreśliła.

Czy dojdzie do spotkania z premierem?

Ministra klimatu i środowiska była również pytana, czy planuje porozmawiać z premierem Donaldem Tuskiem w sprawie tego, czy koalicjanci będą głosować za czy przeciw udzieleniu jej wotum nieufności. - Zapewne tak - powiedziała. - Poszłam do ministerstwa, żeby na koniec rozliczyć się ze złożonych obietnic wyborczych przed wyborcami - zaznaczyła.

Jak mówiła, nie ma jeszcze terminu spotkania z szefem rządu.- Pan premier był ostatnio poza granicami kraju, na odległym terenie (...) po powrocie ma na pewno wiele spraw, które czekają na niego w gabinecie - uzasadniała.

Gdy Patryk Michalski zwrócił uwagę, że według jego informacji Tusk może spotkać się jeszcze dzisiaj z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, Hennig-Kloska powiedziała, że "nie widzi w tym nic nadzwyczajnego". - Premier systematycznie spotyka się ze swoimi ministrami i to jest chyba rzecz naturalna - oceniła.

Mikołaj Stępień
Patryk Michalski
