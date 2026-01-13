Logo strona główna
Polska

Unieważnione głosowanie w Polsce 2050. "Drugą turę trzeba będzie powtórzyć"

Paulina Hennig-Kloska o wyborach w Polsce 2050: drugą turę trzeba będzie powtórzyć
Źródło: TVN24
Mamy bardzo ostry i krótki kalendarz wyborczy. Kończą się kadencje organów partii, więc powinniśmy niezwłocznie przystąpić do zorganizowania drugiej tury - oceniła ubiegająca się o przywództwo w Polsce 2050 ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. W poniedziałek odbyła się druga tura wyborów na lidera partii, ale głosowanie zostało unieważnione ze względu na problemy techniczne.

W poniedziałek odbyło się głosowanie w drugiej turze wyborów na nowego szefa Polski 2050. Rywalizowały w niej szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej Katarzyną Pełczyńska-Nałęcz i ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Głosowanie - odbywające się tylko w formie internetowej - miało potrwać do godziny 22. Po północy poseł Marcin Skonieczka przekazał jednak, że "z powodu nieprzewidzianych problemów technicznych, niezależnych od Krajowej Komisji Wyborczej, doszło do przedwczesnego zamknięcia systemu głosowania" i w związku z tym druga tura wyborów "została w całości unieważniona".

We wtorek reporterka TVN24 Agata Adamek rozmawiała z Pauliną Hennig-Kloską o poniedziałkowym nieudanym głosowaniu.

- Wiem, że mieliśmy bardzo dużo oddanych głosów, więcej niż osób uprawnionych - mówiła Hennig-Kloska. - Niewątpliwie tę drugą turę wyborów trzeba będzie powtórzyć, bo jej nie zakończyliśmy skutecznie - dodała.

Zapowiedziała, że w najbliższy piątek zbierze się Rada Krajowa w tej sprawie. - Ale my mamy bardzo już ostry i krótki kalendarz wyborczy. Kończą się kadencje organów partii, więc powinniśmy niezwłocznie przystąpić do zorganizowania drugiej tury - wskazywała.

Rywalki razem na rządzie. Tak wyglądało spotkanie po unieważnionych wyborach

Rywalki razem na rządzie. Tak wyglądało spotkanie po unieważnionych wyborach

Hołownia zabrał głos po unieważnionych wyborach. "Rozwiązania są dwa"

Hołownia zabrał głos po unieważnionych wyborach. "Rozwiązania są dwa"

Kandydatka na szefową Polski 2050 mówiła też, że dotychczas "nie było żadnych podstaw do powtórzenia pierwszej tury", która rozstrzygnęła się w sobotę. - Wpłynęły jakieś protesty wyborcze, ale one raczej mają małą skalę i nie będą miały wpływu na rozstrzygnięcie tej pierwszej tury- wyjaśniała.

Hołownia był "namawiany" do startu?

Hennig-Kloska przyznała, że "namawiała" dotychczasowego lidera partii Szymona Hołownię, by "wystartował w tych wyborach, nie widząc też takiego jednoznacznego następcy, następczyni, który faktycznie miałby poparcie całego ugrupowania".

Adamek pytała, czy zdaniem kandydatki, Hołownia byłby lepszym szefem Polski 2050 od niej. - Jest przewodniczącym założycielem i miał przez lata niekwestionowane poparcie całego ugrupowania - oceniła Hennig-Kloska. - Natomiast pan marszałek podjął inną decyzję, którą należy uszanować - dodała.

Zaznaczyła również, że do samego końca czekała z decyzją o ubieganiu się o przywództwo w partii, ponieważ nie chciała wystartować przeciwko Hołowni.

Autorka/Autor: ms/akr

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Polska 2050Paulina Hennig-KloskaSzymon Hołownia
