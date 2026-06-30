Polska Paulina Hennig-Kloska o "Umiarkowanych" i Szymonie Hołowni: mam wrażenie, że doszedł do podobnych wniosków Kuba Koprzywa |

Hennig-Kloska o Hołowni i grupie "Umiarkowani": może doszedł do podobnych wniosków Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego" w TVN24+, ujawnił w ubiegłym tygodniu, że Szymon Hołownia złożył rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego Polski 2050. Były marszałek Sejmu założył też w mediach społecznościowych grupę "Umiarkowani", a Michalski dotarł do pełnej treści wystąpienia, które opublikował na grupie Hołownia.

Paulina Hennig-Kloska o grupie "Umiarkowani" Szymona Hołowni

Ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska pytana była w "Faktach po Faktach" o to, czy jest w nowej grupie "Umiarkowani" Szymona Hołowni. - Nie - odparła krótko ministra.

Dlaczego zdaniem Hennig-Kloski Hołownia zrezygnował z funkcji wiceprzewodniczącego partii? - Nie mieliśmy okazji rozmawiać po tych doniesieniach ostatnich medialnych, ale mam wrażenie, że doszedł do podobnych wniosków, jak ja doszłam wiele miesięcy temu - powiedziała.

Paulina Hennig-Kloska Źródło zdjęcia: TVN24

W lutym tego roku powstał nowy klub parlamentarny Centrum. Utworzyła go grupa parlamentarzystów, która odeszła z Polski 2050. Decyzja poprzedzona była chaosem w partii, wzajemnymi oskarżeniami i brutalną kampanią podczas wyborów przewodniczącego ugrupowania.

- Ja się cieszę, że mogę iść do przodu i robić ważne rzeczy w rządzie, nie zastanawiając się nad tym, kto z kim się wczoraj pokłócił i jestem od tego wolna - stwierdziła ministra.

Jak mówiła, "podjęła taką decyzją wraz z kolegami i koleżankami, by skupić się faktycznie na działaniu, na tym, co jest ważne, by budować, a nie psuć". Hennig-Kloska zadeklarowała też, że pójdzie "do kolejnych wyborów z każdym, kto będzie chciał chociażby rozwiązywać kwestie klimatyczne". - Nie pójdę do kolejnych wyborów z nikim, kto będzie kwestionował zmiany klimatu - powiedziała.

Z kim klub Centrum może pójść do wyborów?

Ministra była dopytywana, czy wobec słów Hołowni o "szukaniu chętnych do restartu systemu" i poszukiwaniu "umiarkowanych", mogłaby pójść do wyborów z byłym marszałkiem Sejmu. - W Polsce 2050 byłam hamowana w moich zmianach. Byliśmy wewnętrznie atakowani za działania, które podejmujemy - mówiła Hennig-Kloska.

- To był jeden z powodów, dla których odeszłam z Polski 2050, z klubu, bo nie wyobrażałam sobie dalej łączyć pobytu w tym klubie z piastowaniem urzędu ministra klimatu i środowiska - powiedziała.

Prowadząca rozmowę Diana Rudnik pytała, czy wśród hamulcowych był Szymon Hołownia. - Może nie, ale nie wnosił sprzeciwu - odparła Hennig-Kloska.

Hennig-Kloska o Romowiczu: chce mi związać ręce

Ministra klimatu i środowiska mówiła również o ochronie środowiska i ludziach, którzy - jej zdaniem - "sypią piach w tryby". Wymieniła przy tym posła Polski 2050 Bartosza Romowicza i projekt ustawy, którego jest jednym z autorów.

- [Romowicz - red.] chce mi związać ręce - powiedziała. - Jest jednym z powodów mojego odejścia z klubu Polska 2050 - dodała ministra.

- Nie wyobrażałam sobie, by ktoś taki kreował politykę środowiskową - stwierdziła Hennig-Kloska. - Ta ustawa, którą złożył, ma mi związać ręce, bym nie mogła tej ostatniej formy ochrony przyrody stosować, jakim jest zakładanie rezerwatów - oceniła.

Jej zdaniem działanie Romowicza "jest polityczne". - Ta ustawa miałaby wprowadzić weto samorządowe - powiedziała.

- Dzisiaj rezerwaty przyrody tworzą Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska we współpracy z samorządami, ale także Lasami Państwowymi. Dorzucenie tam weta samorządowego skończyłoby się jak w przypadku parków narodowych. Nie mogłabym ich prawdopodobnie w wielu miejscach, gdzie rządzą ludzie, którzy kwestionują zmianę klimatu, zakładać - wyjaśniła.

Hennig-Kloska o Romowiczu: chce mi związać ręce Źródło: TVN24

14 kwietnia posłowie PSL i Polski 2050 przedstawili projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, w którym zaproponowano zmianę zasad tworzenia rezerwatów przyrody przez ograniczenie roli Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska. Zdaniem wnioskodawców przepisy mają wzmocnić rolę lokalnych społeczności przy wyznaczaniu rezerwatów.

"Proponowana zmiana ustawy rozwiązuje przede wszystkim problem niedostatecznego udziału społeczności lokalnych w procesie tworzenia rezerwatów przyrody. W obecnym stanie prawnym decyzje podejmowane są w dużej mierze na poziomie administracji, co może prowadzić do poczucia pomijania mieszkańców i ich interesów. Nowelizacja wprowadza obowiązek uzgodnienia z radą gminy, czyli organem reprezentującym lokalną społeczność, co wzmacnia demokratyczny charakter tych decyzji" - uzasadniono.

"W szerszym ujęciu nowelizacja dąży do pogodzenia dwóch wartości: skutecznej ochrony przyrody oraz poszanowania interesów społeczności lokalnych" - dodano.

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