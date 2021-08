Patrycja Redo-Łabędziewska odpowiadała na pytania internautów

Największe dziennikarskie marzenie? Redo: Nie wiem, czy jest takie jedno. Ale "Czarno na białym" to program, w którym możemy bez pośpiechu z taką dokładnością opowiadać historie, jest takim moim dziennikarskim marzeniem. Możliwości pokazywania tych historii są wręcz nieograniczone. Mamy na to czas, mamy na to pieniądze. W dzisiejszym świecie, kiedy media bardzo gonią za tematami, to taki program, w którym możemy się zatrzymać, to jest naprawdę bardzo komfortowa sytuacja. To jest spełnianie takiego dziennikarskiego marzenia.