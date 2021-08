Patrycja Redo-Łabędziewska odpowiadała internautom w programie "Ty pytasz, TVN24 odpowiada"

Redaktor naczelna "Czarno na białym" Patrycja Redo-Łabędziewska wystąpiła w czwartek wieczorem w programie "Ty pytasz, TVN24 odpowiada". Program, w którym "możemy bez pośpiechu, z taką dokładnością opowiadać historie, jest moim dziennikarskim marzeniem" - mówiła, odpowiadając na pytania internautów. Przekazała, kiedy na antenę po wakacyjnej przerwie wraca "Czarno na białym". Opowiadała też między innymi, ile trwa przygotowywanie odcinka i jak wyglądały jej początki pracy w stacji.

Cykl "Ty pytasz, TVN24 odpowiada" to program, który powstał z okazji 20-lecia stacji. Na facebookowej stronie TVN24 można co tydzień zadać pytanie dziennikarzom telewizji. Na pytania i komentarze w czasie kolejnego spotkania odpowiadała Patrycja Redo-Łabędziewska, redaktor naczelna "Czarno na białym".

Kiedy powrót "Czarno na białym" na antenę TVN24? Redo-Łabędziewska: 31 sierpnia

Pytana przez internautów, kiedy na antenę TVN24 po wakacyjnej przerwie wraca "Czarno na białym", przekazała, że stanie się to 31 sierpnia. Emisje będą odbywały się o godzinie 20.30 od poniedziałku do piątku. - Już mamy dla państwa przygotowanych wiele ciekawych reportaży. Życie wciąż pisze scenariusze - dodała.

Mówiła również szerzej o temacie, którego najbliższy reportaż będzie dotoczył. Będzie to obraz z polsko-białoruskiej granicy, gdzie od kilkunastu dni koczują migranci. - Jesteśmy tam z kamerą, są tam nasi reporterzy - powiedziała. Dziennikarka wyjaśniała, że materiał skupi się na przebywających przy granicy cudzoziemcach. Wyznała, że będzie opowiadał o tym, "kim są ci ludzie, jak oni tam trafili, jaka jest ich historia, skąd się wzięli, dokąd zmierzają i przede wszystkim, jaka jest dzisiaj ich sytuacja, w jakim są stanie zdrowotnym i co dalej ich czeka". Materiał przygotowuje Artur Zakrzewski.

Największe dziennikarskie marzenie Redo-Łabędziewskiej

Patrycja Redo-Łabędziewska była też pytana, jakie jest jej największe dziennikarskie marzenie. Przyznała, że nie wie, czy jest tylko jedno. - Właściwie można powiedzieć, że moje dziennikarskie marzenie w tej chwili cały czas się realizuje. Program "Czarno na białym", który ma tak różnorodną tematykę, a jednocześnie jest to program, w którym możemy bez pośpiechu, z taką dokładnością opowiadać historie, jest takim - moim przynajmniej - dziennikarskim marzeniem - powiedziała.

Jak mówiła, "możliwości pokazywania tych historii są wręcz nieograniczone". - Mamy na to czas, mamy też, co ważne, na to pieniądze. Chcę to bardzo podkreślić, bo w dzisiejszym świecie, kiedy media bardzo gonią za tematami (...), taki program jak "Czarno na białym", w którym możemy się zatrzymać, w którym mamy czas i pieniądze na realizację dłuższej formy dziennikarskiej, to jest naprawdę bardzo komfortowa sytuacja - wyjaśniała.

- To jest spełnianie takiego dziennikarskiego marzenia. Właściwie spełnianie, bo nie powiedziałabym, że ono się już spełniło. Każdy dzień i każdy kolejny temat to jest kolejne marzenie - zaznaczyła.

Ile trwa realizacja materiału? Jak dobierane są tematy? Redo-Łabędziewska odpowiada

Redaktor naczelna "Czarno na białym" mówiła również więcej o kulisach pracy w redakcji. Internautów interesowało, ile trwa realizacja materiału.

Dziennikarka wyjaśniła, że zleży to od poziomu skomplikowania sprawy, możliwości dotarcia do bohaterów i nagrania zdjęć. - Nie wszystkie tematy są łatwe do pokazania, czasami musimy trochę pogłówkować, aby to, o czym chcemy państwu opowiedzieć, było też atrakcyjne wizualnie - powiedziała Redo-Łabędziewska.

- Są takie materiały, nad którymi pracujemy wiele miesięcy – zaznaczyła. Jako przykład podała reportaż "Don Stanislao. Druga twarz kardynała Dziwisza" autorstwa Marcina Gutowskiego. Jak mówiła, jego realizacja trwała około półtora miesiąca. Przekazała, że przygotowywane są kolejne odcinki programu związane z tematem pedofilii w Kościele katolickim.

Jak dobierane są tematy do programu? Redaktor naczelna "Czarno na białym" powiedziała, że "to życie pisze scenariusze do naszych tematów i niezwykłe jest to, jak życie potrafi nas zaskakiwać i ile tych tematów do naszych reportaży dostarcza każdego dnia". - Nie jesteśmy w stanie wszystkich naszych pomysłów zrealizować - dodała.

Redo-Łabędziewska o początkach pracy w TVN

Widzów facebookowego spotkania ciekawiło też, jak Redo-Łabędziewska pamięta swój pierwszy dzień pracy w stacji. Przyznała, że było to około 25 lat temu i średnio go pamięta.

- Ale mam takie jedno wspomnienie, które pewnie ze mną zostanie - powiedziała. Jak wspominała, początki TVN-u wiązały się z wynajętym dużym domem jednorodzinnym. - Były tam spore pomieszczenia, zupełnie puste, bo stały tam tylko biurka i komputery, na których zaczynaliśmy przygotowania do startu telewizji. Takie właśnie mam wspomnienie tych pomieszczeń, w których było niewiele osób, kameralna atmosfera, wręcz domowa - dodała.

Koncesja dla TVN24. Patrycja Redo-Łabędziewska odpowiada na pytanie internauty

Jeden z widzów spotkania zadał pytanie: "co z koncesją dla TVN24?". – Chciałabym znać odpowiedź na to pytanie, ale mogę panu i państwu powiedzieć to, co powtarzamy już od dawna. Nie ma żadnych powodów prawnych, formalnych, ani jakichkolwiek innych, abyśmy tej koncesji nie dostali - wyjaśniła Redo-Łabędziewska.

Dodała, że "TVN24 jest bezpieczna, ponieważ ma już koncesję holenderską". - Ale ponieważ jesteśmy polską stacją, mamy nadzieję, że będziemy mieli też polską koncesję - mówiła.

TVN24 wciąż czeka na przedłużenie koncesji. Wniosek w tej sprawie trafił do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w lutym ubiegłego roku, czyli 18 miesięcy temu. Do dzisiaj nie zapadło rozstrzygnięcie. W sprawie koncesji dla TVN24 w KRRiT odbywały się już głosowania, jednak nie doszło do rozstrzygnięć.

"Ty pytasz, TVN24 odpowiada"

