Berlin oferuje Patrioty, rząd zmienia zdanie. Pułkownik: Matysiak: propozycja Polski niemożliwa do zrealizowania

Ukraina nie ma na tę chwilę takich możliwości, by te wyrzutnie wpiąć w system zbierania danych, więc ich efektywność byłaby bardzo ograniczona - ocenił pułkownik rezerwy Maciej Matysiak, ekspert fundacji Stratpoints. Odniósł się w ten sposób do propozycji polskiego ministra obrony, by zaoferowane Polsce przez Berlin baterie systemu Patriot trafiły jednak do Ukrainy, a nie na wschód naszego kraju. Sprawę skomentował także na antenie TVN24 Marek Świerczyński z Polityki Insight. - Pytanie, co stało się pomiędzy pozytywną reakcją, pogłębioną o rozmowę telefoniczną ministrów Polski i Niemiec, a tym wczorajszym komunikatem - zastanawiał się.

W środę wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak poinformował, że zwrócił się do strony niemieckiej, aby oferowane Polsce baterie Patriot zostały przekazane Ukrainie, mimo że jeszcze w poniedziałek pisał, że "z satysfakcją przyjął propozycję" dotyczącą rozmieszczenia dodatkowych wyrzutni w naszym kraju.

Pułkownik Maciej Matysiak powiedział w rozmowie z TVN24, że jego zdaniem baterie Patriot nie mogłyby działać efektywnie w Ukrainie z kilku względów.

Pułkownik Maciej Matysiak powiedział, że jego zdaniem baterie Patriot nie mogłyby działać efektywnie w Ukrainie Axel Heimken/dpa/PAP/EPA

- Po pierwsze, to nie jest przekazanie sprzętu tylko udostępnienie, więc istniałaby konieczność wysłania też obsługi, czyli żołnierzy niemieckich, żołnierzy kraju natowskiego na teren kraju, który jest w konflikcie zbrojnym. Wiemy, że raczej to nie nastąpi. Po drugie, Ukraina nie ma na tę chwilę takich możliwości, by te wyrzutnie, zestawy wpiąć w system zbierania danych, więc ich efektywność byłaby bardzo ograniczona. Z tych powodów uważam, że ta propozycja Polski jest niemożliwa do zrealizowania przez Niemcy i NATO - ocenił.

Baterie to nie system obrony

Matysiak przyznał, że same baterie to jeszcze nie system obrony. - Same baterie mają pewne możliwości rażenia, ale nie widzą bardzo daleko. One muszą być wsparte przez cały system zbierania informacji, system rozpoznawczy, przetwarzania danych, wypracowania decyzji. Tak jak to będzie się działo z systemem Patriot w wersji zakupionej przez Polskę - stwierdził. - Nie wyobrażam sobie, jak szybko Ukraina mogłaby do tego dopuścić. Nawet nie biorąc pod uwagę wszystkich formalizmów, dyplomacji i zagrożeń z tym związanych - dodał.

Wyrzutnia rakiet systemu Patriot na ćwiczeniach w 2021 roku Lance Cpl. Alyssa Chuluda/dvidshub.net

Ekspert zwrócił uwagę, że nawet jeżeli polskie systemy nie są w pełni kompatybilne z bateriami Patriot, to takie baterie, amerykańskie, już stacjonują w Polsce. - Zadziałałby więc też system natowski. Na pewno podniósłby znacznie obszar działania (Patriotów - red.) - podkreślił.

Wskazał, że chodzi o dwie dodatkowe baterie, co oznacza, że mielibyśmy w sumie cztery. - Ta efektywność byłaby zdecydowanie wyższa i system byłby w stanie lepiej zabezpieczać i niszczyć te cele, które przekroczyłyby granicę polską z kierunku wschodniego - ocenił.

Strzelanie systemu Patriot na ćwiczeniach w 2021 roku Lance Cpl. Alyssa Chuluda/dvidshub.net

Świerczyński: takich rzeczy nie wyciąga się jak królika z kapelusza

Do sprawy odniósł się także na antenie TVN24 Marek Świerczyński z Polityki Insight. - Niemieckie oświadczenie musiało być poprzedzone jakiegoś rodzaju ustaleniem, porozumieniem z polskim rządem, bo przecież takich rzeczy nie wyciąga się jak królika z kapelusza - zauważył ekspert.

Zastanawiał się, "co stało się pomiędzy tą pozytywną reakcją, mało tego pogłębioną o rozmowę telefoniczną dwojga ministrów - Polski i Niemiec, komentarzem wojska - przecież widzieliśmy pułkownika Marciniaka, głównego szefa od pozyskiwania obrony powietrznej Polski, który jak najbardziej pozytywnie wypowiadał się o tego rodzaju pomyśle - a tym wczorajszym komunikatem".

Świerczyński o propozycji Niemiec ws. przekazania Polsce baterii Patriot: takich rzeczy nie wyciąg się jak królika z kapelusza TVN24

Świerczyński przypomniał, że tweet szefa MON Mariusza Błaszczaka był poprzedzony wypowiedzią prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, która - w jego ocenie - "zawierała skrótową doktrynę, plan operacyjny użycia tych systemów (Patriot - red.), dotyczący zachodniej Ukrainy".

- Pytanie, czy było to w jakikolwiek sposób konsultowane ze stroną niemiecką, amerykańską i w końcu ukraińską. Na te wszystkie pytania nie znamy dziś odpowiedzi - skwitował gość TVN24.

Zmiana zdania w sprawie Patriotów

Niemcy zaoferowali Polsce systemy obrony przeciwrakietowej Patriot, by wzmocnić bezpieczeństwo polskiej przestrzeni powietrznej. Ogłosiła to w niedzielę szefowa niemieckiego ministerstwa obrony Christine Lambrecht. Wicepremier, szef resortu obrony Mariusz Błaszczak oświadczył w poniedziałek, że "z satysfakcją przyjął propozycję". Po rozmowie z minister obrony Niemiec, poinformował, że "potwierdziła chęć" rozmieszczenia wyrzutni przy granicy z Ukrainą. "Do ustalenia pozostaje wersja systemu, jak szybko do nas dotrą i jak długo będą stacjonować" - dodał.

W środę po południu Polska Agencja Prasowa opublikowała wywiad z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Mówił między innymi o Patriotach. - Propozycja z całą pewnością jest interesująca. Zaznaczam, że wyrażam tu mój własny, osobisty pogląd, ale uważam, że dla bezpieczeństwa Polski najlepiej byłoby gdyby Niemcy przekazali ten sprzęt Ukraińcom, przeszkolili ukraińskie załogi, z zastrzeżeniem, że baterie miałyby być rozlokowane na zachodzie Ukrainy - powiedział.

Kilka godzin później minister obrony Mariusz Błaszczak zamieścił wpis na Twitterze, w którym poinformował, że "zwrócił się do strony niemieckiej, aby proponowane Polsce baterie Patriot zostały przekazane na Ukrainę i rozstawione przy zachodniej granicy".

