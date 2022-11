Rząd zmienił zdanie w sprawie Patriotów. "Bawi się bezpieczeństwem narodowym"

Rząd chce, by zaoferowane Polsce baterie systemu Patriot trafiły jednak do Ukrainy, a nie na wschód naszego kraju. - Taka propozycja ochroni pogranicze ukraińsko-polskie. Robimy wszystko, by zapewnić maksimum bezpieczeństwa w tej części Polski - zapewniał premier Mateusz Morawiecki. Tę decyzję krytykują politycy opozycji. "Rząd bawi się bezpieczeństwem narodowym i pozycją Polski w koalicji antyputinowskiej"- napisał Paweł Kowal z KO.

Niemcy zaoferowali Polsce systemy obrony przeciwrakietowej Patriot, by wzmocnić bezpieczeństwo polskiej przestrzeni powietrznej. Ogłosiła to w niedzielę szefowa niemieckiego ministerstwa obrony Christine Lambrecht. Wicepremier, szef resortu obrony Mariusz Błaszczak oświadczył w poniedziałek, że "z satysfakcją przyjął propozycję". Po rozmowie z minister obrony Niemiec, poinformował, że "potwierdziła chęć" rozmieszczenia wyrzutni przy granicy z Ukrainą. "Do ustalenia pozostaje wersja systemu, jak szybko do nas dotrą i jak długo będą stacjonować" - dodał.

W środę po południu Polska Agencja Prasowa opublikowała wywiad z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Mówił między innymi o Patriotach. - Propozycja z całą pewnością jest interesująca. Zaznaczam, że wyrażam tu mój własny, osobisty pogląd, ale uważam, że dla bezpieczeństwa Polski najlepiej byłoby gdyby Niemcy przekazali ten sprzęt Ukraińcom, przeszkolili ukraińskie załogi, z zastrzeżeniem, że baterie miałyby być rozlokowane na zachodzie Ukrainy - powiedział.

Kilka godzin później minister obrony Mariusz Błaszczak zamieścił wpis na Twitterze, w którym poinformował, że "zwrócił się do strony niemieckiej, aby proponowane Polsce baterie Patriot zostały przekazane na Ukrainę i rozstawione przy zachodniej granicy".

Premier: robimy wszystko, by zapewnić maksimum bezpieczeństwa

W czwartek dziennikarze pytali premiera Mateusza Morawieckiego, czy Błaszczak konsultował z nim zmianę decyzji ws. Patriotów i czy na taką zmianę miała wpływ wypowiedź Kaczyńskiego. Premier nie odpowiedział wprost na te pytania.

- Wschodnia granica Polski to zachodnia granica Ukrainy - wiemy to po ostatnim tragicznym zdarzeniu w Przewodowie - to ten sam obszar, ta sama przestrzeń. Chcielibyśmy, by ta przestrzeń była jak najlepiej chroniona, żeby bomby i rakiety, które spadają na Kijów, Lwów, Iwano-Frankiwsk, Równe, Łuck... Żeby te wszystkie miasta były chronione - mówił Morawiecki.

Dodał, że "stamtąd uciekają fale uchodźców do Polski". - My się obawiamy kolejnej wielkiej fali. Oczywiście rozmawialiśmy o tym, jak najlepiej wykorzystać tę niemiecką propozycję, żeby chronić jak największą część tego obszaru, który jest zagrożony - powiedział.

- Taka propozycja, którą złożyliśmy, będzie dobra i ochroni ten pas ziemi, pogranicze ukraińsko-polskie. Robimy wszystko, by zapewnić maksimum bezpieczeństwa w tej części Polski - zapewniał.

Soboń: Patrioty są bardziej użyteczne na zachodzie Ukrainy

Wiceminister finansów z PiS Artur Soboń powiedział w Radiu Zet, że "w ocenie szef MON i sztabu generalnego, jest ona (pomoc w postaci Patriotów - red.) bardziej użyteczna na terenie zachodniej Ukrainy". - Minister obrony Mariusz Błaszczak nie powiedział przecież, że my rezygnujemy, ale że lepszą lokalizacją jest właśnie tamta. To wynika z oceny skuteczności tej formy obrony - dodał.

"Fobia antyniemiecka przybrała absurdalny wymiar. Całkiem niepatriotyczny"

Zmianę zdania w kwestii Patriotów komentowali w mediach społecznościowych politycy opozycji.

"Minister Błaszczak namawia Niemców, żeby Patrioty z NATO-wską załoga dostarczyć na Ukrainę. Jeśli pan minister chce być tak szczodry, to niech je przyjmie od Niemiec, a potem sam ustawia cały system na Ukrainie. A na koniec niech osobiście go obsłuży" - napisał były premier, europoseł Lewicy Leszek Miller

Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej ocenił, że "rząd bawi się bezpieczeństwem narodowym i pozycją Polski w koalicji antyputinowskiej". "Wielkie rozczarowanie" - skwitował.

Zdaniem Katarzyny Lubnauer z KO "polityka 'na złość mamie odmrożę sobie uszy' w wykonaniu PiS zagraża bezpieczeństwu Polaków". "Fobia antyniemiecka przybrała absurdalny wymiar. Całkiem niepatriotyczny" - napisała.

Autor:ads/kg

Źródło: PAP