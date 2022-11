Rząd zmienia stanowisko wobec Patriotów z Niemiec. "To jest jedna wielka ściema, teatrzyk odgrywany na potrzeby opinii publicznej"

czytaj dalej

Rakiety Patriot stojące w Polsce, można by powiedzieć, dla ozdoby to jest wyjście, które ma być może pewne zalety estetyczne, natomiast militarnych ani politycznych nie ma - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Odpowiadając na pytanie o propozycję Niemiec w sprawie wysłania do Polski baterii systemu Patriot, powiedział też, że "dotychczasowa postawa Niemiec nie daje żadnych podstaw do tego, żeby sądzić, że oni zdecydują się na ingerencję, na to, żeby strzelać do rakiet rosyjskich".