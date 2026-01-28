Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska
|

"Piekło" w Sobolewie, "mordownia" w Wojtyszkach, "szczególne okrucieństwo" w Radysach. Sprawdziliśmy, co dalej

Martyna Sokołowska
Martyna Sokołowska
Sebastian Zakrzewski
Sebastian Zakrzewski
Schronisko w Wojtyszkach (zdjęcie powstałe około 2016 roku)
Schronisko w Wojtyszkach (zdjęcie powstałe około 2016 roku)
Źródło: Biuro Ochrony Zwierząt
Głód, nieleczone choroby, brud, psy stłoczone w kojcach - tak ma wyglądać codzienność bezdomnych zwierząt w niektórych polskich schroniskach. Ich działaniu przygląda się policja i prokuratura, niektóre sprawy znalazły finał w sądzie. Na jakim są etapie? Sprawdziliśmy. Tymczasem eksperci alarmują, że to, co działo się w Wojtyszkach, Radysach czy Sobolewie, to nie pojedyncze przypadki zaniedbań, a sygnał problemów w systemie. O proponowane zmiany w ustawie o ochronie zwierząt zapytaliśmy szefową sejmowej komisji. Artykuł dostępny w subskrypcji

PATOSCHRONISKA. OPIEKA BEZ KONTROLI. OGLĄDAJ DEBATĘ TVN24+ W ŚRODĘ O GODZINIE 15.00

Pod koniec 2024 roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport "Zapobieganie bezdomności zwierząt domowych". Jak opisano, "bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego skala w Polsce nie jest w pełni znana". Przywołano jednak dane Głównego Lekarza Weterynarii, który wskazywał, że w 2023 roku w 230 schroniskach przebywało ponad 117 tysięcy zwierząt (około 82 tysiące psów i 35 tysięcy kotów). Podano także wyniki opublikowanej w maju 2024 roku analizy "The State of Pet Homelessness Project" - zdaniem jej autorów w Polsce żyje niemal 950 tysięcy bezdomnych psów i kotów.

Aktualnie czytasz: "Piekło" w Sobolewie, "mordownia" w Wojtyszkach, "szczególne okrucieństwo" w Radysach. Sprawdziliśmy, co dalej

"Piekło" w Sobolewie

Prowadzący schroniska niejednokrotnie stają na głowie, by zapewnić lepszy los swoim podopiecznym. Jednak co jakiś czas nagłaśniane są przypadki miejsc, w których dochodzi do patologii. Kilka dni temu głośno było o Sobolewie, azylu, który aktywiści prozwierzęcy nazwali "piekłem".

Miski z zamarzniętą wodą i pościskane w klatkach psy, część z nich bardzo zlękniona, a nawet zdziczała - taki obraz zastali protestujący przed schroniskiem "Happy Dog" w Sobolewie po tym, jak spontanicznie sforsowali jego ogrodzenie. Niektórzy zabierali koty i psy do swoich domów.

Wcześniej miłośnicy zwierząt i aktywiści zebrali się przed sobolewskim urzędem gminy, aby zademonstrować swój sprzeciw wobec warunków, w jakich przebywały czworonogi. To wójt gminy Maciej Błachnio dzierżawił grunt pod schronisko za symboliczną kwotę oraz - podobnie jak kilkadziesiąt innych samorządów - zlecał placówce zadanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Protestujący domagali się zerwania umowy ze schroniskiem. Pojawiały się też głosy postulujące odwołanie wójta.

Demonstracja przeniosła się przed bramę "Happy Dog". Jego właścicielem jest Marian D., na którym od kilku lat ciążą prokuratorskie zarzuty znęcania się nad zwierzętami. Kolejna rozprawa w jego sprawie zaplanowana jest na 18 lutego.

Martyna Sokołowska
Martyna Sokołowska
Dziennikarka tvn24.pl
Sebastian Zakrzewski
Sebastian Zakrzewski
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Lotnisko Chopina w Warszawie
Sześciu nie wpuszczono do Polski, 13 miało problemy przy wyjeździe
WARSZAWA
mieszkanie miasto wiezowce shutterstock_708216235
Rządowy program działa, ale niełatwo z niego skorzystać. "Iluzoryczna możliwość"
BIZNES
Niemowlę z obrażeniami trafiło do szpitala. Sprawą zajmuje się prokuratura (zdjęcie ilustracyjne)
Zgłosili się z niemowlęciem do szpitala. Twierdzą, że spadło z przewijaka
Olsztyn
Poszukiwania Celine Cremer w 2023 roku
Ludzkie szczątki znalezione w buszu. Trzy lata temu zaginęła tam turystka
Świat
Zniszczenia po burzy Kristin w Figueira da Foz w Portugalii
Wiało tak, że padł diabelski młyn. Dwie ofiary śmiertelne burzy
METEO
Agresorka groziła mężczyźnie nożem
Przystawiła mu nóż do szyi i kazała jechać. Zarzuty dla 32-latki. Ta twierdzi, że "nic nie pamięta"
Łódź
imageTitle
Spore zmiany w kadrze skoczków. Czołowi Polacy nie jadą do Willingen
EUROSPORT
Targówek
"Zginęli od ciosów ostrym narzędziem". Mężczyzna zatrzymany po szturmie
WARSZAWA
Siedziba Prokuratury Krajowej
Loterie influencerów pod lupą prokuratury. Zatrzymano dziesięć osób
Poznań
Donald Trump
Amerykańska armada płynie w kierunku Iranu. "Większa niż wysłana do Wenezueli"
Świat
Pożar hali w Gliwicach
Płonie hala, kłęby czarnego dymu nad miastem
Katowice
Joel Guerriau opuszcza paryski sąd 27 stycznia
Dosypał przyjaciółce ecstasy do szampana. Były senator skazany
Martyna Nowosielska-Krassowska
bol brzucha brzuch shutterstock_2608793903
Chcesz, a nie możesz. Naukowcy odkryli powód częstego i wstydliwego problemu
Zdrowie
Działania policji na warszawskim Targówku
"Oni prosili go dwie godziny". Co wydarzyło się w domu na Targówku
WARSZAWA
imageTitle
Świątek nie przebierała w słowach. Organizatorzy turnieju reagują
EUROSPORT
Budynek, w którym doszło do zabójstwa
Makabryczny atak w Ustce. Funkcjonariusz SOP usłyszał zarzuty
Ustka
Upały doprowadziły do pożarów buszu w Australii
49 stopni na termometrach. Jest taki żar, że wybuchają pożary
METEO
walizka podroz lotnisko wakcje kobieta bagaz bagaze shutterstock_2629869557
Linie lotnicze pod lupą. Pasażerowie mogli zostać wprowadzeni w błąd
BIZNES
Krzysztof Kononowicz
Śledczy wracają do sprawy Krzysztofa Kononowicza
Białystok
Warszawa, 15.01.2026. Prezydent RP Karol Nawrocki i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas spotkania noworocznego z szefami misji dyplomatycznych akredytowanymi w Rzeczypospolitej Polskiej
Kulisy spotkania u Nawrockiego. Faworyt prezydenta "nie do zaakceptowania"
Zespół autorów
Arleta ZalewskaPatryk MichalskiKuba Koprzywa
pap_20251119_2RB (1)
Melania Trump z apelem do Amerykanów
Anna Zaleska
Skrzyżowanie ulic Grochowskiej i Zamienieckiej
Na Grochowskiej zginął sześciolatek. Zwężenia jezdni nie będzie, ale ma być bezpieczniej
WARSZAWA
Mężczyzna usłyszał zarzuty. Grozi mu dożywocie
Zadał cios nożem i podpalił mieszkanie. Ludzie musieli uciekać z kamienicy
Łódź
Kim Keon Hee była pierwsza dama Korei Południowej wchodząc na przesłuchanie do prokuratury w Seulu
Była pierwsza dama skazana na karę więzienia
Maciej Wacławik
Ktoś ukradł elementy defibrylatora
Ktoś ukradł baterie z defibrylatora. Ratownik nie mógł pomóc księdzu, który zasłabł podczas mszy
Białystok
Jarosław Kaczyński
Kaczyński trafił do szpitala
Polska
Oblodzenie
Lodowica i ekspansja siarczystego mrozu. Warto być przygotowanym
METEO
Poszukiwany listami gończymi schował się pod materacem
Na łóżku było dziwne wybrzuszenie. Pod materacem leżał poszukiwany 26-latek
Łódź
Na liczniku BMW widać prędkość ponad 300 km/h
320 kilometrów na godzinę po autostradzie. Policja szuka świadków
Katowice
Zatrzymany 19-latek
Awantura na studniówce. Pijany 19‑latek pogryzł ochroniarzy
Wrocław
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica