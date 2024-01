Paszporty "Polityki" 2023 rozdane. Lista zwycięzców

czytaj dalej

- Oświadczenie pani Manowskiej to pocałunek śmierci, bo to oznacza, że pan prezydent z prezesem Sądu Najwyższego jest za pan brat - podkreślał Marek Borowski (Koalicja Obywatelska) w "Kropce nad i". Odniósł się do wypowiedzi pierwszej prezes Sądu Najwyższego, która przyznała, że przyjaźni się z prezydentem od 17 lat i regularnie z nim rozmawia. - To jest trójpodział władzy według PiS-u. Tak się pchali do różnych stanowisk, że się poprzewracali na własnych sznurowadłach - powiedział Michał Kamiński (Trzecia Droga).