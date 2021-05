Niedzielski o paszportach covidowych: przyśpieszamy

Mieliśmy deklarację z Komisji Europejskiej, że zaczniemy 25 maja, ale przyśpieszamy i będziemy chcieli 20 maja, czyli za kilka dni, podłączyć się do tego systemu - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Odniósł się do udziału w testach systemu, który ma obsługiwać paszporty covidowe w Unii Europejskiej. Niedzielski zastrzegł, że najpierw musi pojawić się odpowiednie rozporządzenie KE, zanim decyzje w sprawie paszportów zostaną podjęte w Polsce.

- W pewnym momencie dojdziemy do sytuacji, że to raczej szczepienia będą szukały chętnych. Najprawdopodobniej stanie się to w czerwcu - powiedział Niedzielski. Szef MZ podkreślił przy tym, że rząd stara się przekonywać Polaków do szczepień i nie ma dyskusji o tym, żeby były one obowiązkowe.