W trakcie interwencji zaatakowali i bili policjantów. Ojciec i syn skazani

Do zdarzenia doszło we wrześniu 2020 roku w Pastuchowie. Policjant i policjantka przyjechali tam na interwencję związaną z pobiciem jednego z mieszkańców, jednak w jej trakcie sami zostali pobici. Fragment tego, co się stało, został nagrany przez jednego ze świadków. Na filmie, który trafił do portalu doba.pl, widać, jak jeden z napastników najpierw pięściami uderza funkcjonariusza, a później powala go na ziemię i kontynuuje bicie. W tym czasie na ziemię pada policjantka, powalona ciosem przez drugiego z napastników. Po chwili funkcjonariuszy i bijających ich mężczyzn rozdzielają świadkowie.