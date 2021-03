Morawiecki w Paryżu: wierzę w przyjaźń narodów polskiego i francuskiego

Podczas wizyty w Paryżu premier Mateusz Morawiecki spotkał się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Podczas wspólnej konferencji poprzedzającej spotkanie przywódców szef polskiego rządu mówił, że "ważne jest, by cała Europa w sposób solidarny działała w czasie pandemii". Macron podkreślał, że pandemia wymaga zbiorowego działania. - Będziemy bronić wspólnego frontu walki z koronawirusem - powiedział.

Podczas wspólnej konferencji prasowej w Paryżu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że "przed nami kluczowe decyzje". - Rzeczywiście ten czas epidemii weryfikuje podejście do tego, w jaki sposób poszczególne państwa potrafią ze sobą współpracować. Bardzo dziękuję za takie owocne rozwijanie tego dialogu, który wraz z twoją wizytą rok temu w Warszawie, mogę powiedzieć, na bardzo wielu polach posunął się do przodu - mówił do francuskiego przywódcy premier Polski.

Przypomniał, że rok temu jako Europa, Francja, Polska "byliśmy w zupełnie innym położeniu, bo był to czas przed epidemią". - Dziś weryfikujemy nasze zdolności do odpowiedzi na największy kryzys od dziesięcioleci, dla wielu państw największy kryzys od czasów drugiej wojny światowej - ocenił szef rządu.

Morawiecki podkreślił, że obecnie tempo szczepień, programy szczepionkowe, współpraca z Komisją Europejską i "przynaglanie" producentów do jak najszybszych dostaw "jest fundamentalnym zadaniem, które wspólnie wykonujemy". - Zdajemy sobie sprawę z pewnych obiektywnych trudności, ale jednocześnie podkreślamy, jak ważne jest to, by w sposób solidarny cała Europa rzeczywiście działała na tym polu - oświadczył premier Polski.

Premier: ważne, by Europa działała w czasie pandemii w sposób solidarny TVN24

Według niego, "to pole pokazuje, jak ważna jest europeizacja niektórych elementów produkcji, niektórych sektorów". Jak mówił, wspiera Francję w tym głosie, by część produkcji, "która była przez poprzednie dwadzieścia, trzydzieści lat - jak to się mówi - wyoutsourcowana poza Europę, z powrotem wracała do Europy". - To jest niezwykle ważne dla tej europejskiej autonomii w obszarze produkcji w dziedzinach fundamentalnie ważnych - zaznaczył.

Wymienił w tym kontekście kwestię szczepionek, współpracy w zakresie badań i wspólnego rozwijania "wielu przemysłów". - Ale mam tu także na myśli obszar, który został poruszony przez pana prezydenta, obszar współpracy w dziedzinie obronności - powiedział premier. Jak mówił, to bardzo ważny temat zarówno w kontekście wschodniej flanki NATO, jak i spójności UE.

Macron: będziemy bronić wspólnego frontu walki z pandemią

Prezydent Francji dziękował Mateuszowi Morawieckiemu za to, że w "tak trudnym i napiętym okresie przybył do Paryża, aby świętować przyjaźń polsko-francuską i kontynuować nasz dialog dwustronny w okolicznościach takich, gdy Europa potrzebuje wspólnych i zgodnych decyzji w wielu ważnych tematach".

Podkreślał, że pandemia wymaga zbiorowego działania, stworzenie wspólnej platformy zakupu szczepionek, tak aby żadne z państw nie było pominięte przy ich zakupie. - Będziemy bronić wspólnego frontu walki z pandemią, tak abyśmy mogli produkować szczepionki i Europa będzie mogła mieć więcej zaszczepionych osób - mówił.

Macron: będziemy bronić wspólnego frontu walki z pandemią TVN24

Akcentował, że choć kryzys jest poważny, to są przed nami perspektywy na rozwiązanie i "razem w Europie będziemy silniejsi". Macron przekazał, że podczas spotkania poruszany będzie m.in. temat transformacji energetycznej, w tym o wodorze czy energii odnawialnej, a także o obronności.

Wskazywał, że poruszane też będą tematy związane z przyszłotygodniowym spotkaniem Rady Europejskiej.

Morawiecki: bardzo mocno wierzę w UE

Morawiecki podczas konferencji z francuskim prezydentem mówił też o polsko-francuskiej współpracy w "kluczowych dziedzinach przemysłu". Jak zaznaczył, chodzi m.in. o energetykę i ochronę, ale także inwestycje w infrastrukturę.

Szef polskiego rządu wskazywał, że Polska "nadrabiając wiele opóźnień z czasów komunizmu przyspiesza w inwestycjach infrastrukturalnych". - Budujemy centralny hub komunikacyjny z nowym układem inwestycji kolejowych. Francja na ogromne osiągniecia na tym polu i będziemy chcieli współpracować w tej dziedzinie bardzo blisko - zadeklarował premier Morawiecki. Wymienił też sieć 5G i infrastrukturę cyfrową jako pole "ogromnych możliwości współpracy" Polski i Francji.

Poinformował, że po spotkaniu z Emmanuelem Macronem będzie rozmawiał też z przedstawicielami francuskich przedsiębiorców. Ocenił, że francuskie firmy to bardzo solidni inwestorzy w Polsce. Wyraził też satysfakcję, że coraz więcej polskich firm inwestuje we Francji.

Emmanuel Macron i Mateusz Morawiecki PAP/Leszek Szymański

Szef polskiego rządu podkreślił, że w fundamentalnych obszarach jak "geopolityka, współpraca w dziedzinie obronności energetycznej Polska i Francja ma coraz więcej wspólnych programów, tematów". - Na czele z tym, o którym mówił mój przyjaciel Emmanuel, związanym z Funduszem Odbudowy - powiedział Mateusz Morawiecki. Zaznaczył, że jego rząd przygotował program nowego Polskiego Ładu, który w części opiera się na środkach z unijnego Funduszu Odbudowy.

Premier Morawiecki wyraził przekonanie, że dobra współpraca gospodarcza Polski i Francji przyczyni się do umocnienia UE. - Wierzę bardzo mocno w Unię Europejską, wierzę we współpracę transatlantycką, wierzę w przyjaźń narodów polskiego i francuskiego i w to, że będziemy w stanie zbudować dobrą płaszczyznę do szybkiego odbicia gospodarczego dla dobra wspaniałego narodu francuskiego i wspaniałego narodu polskiego - powiedział.

Plan wizyty premiera w Paryżu

Szef polskiego rządu w Paryżu spotka się także z przedstawicielami największego francuskiego związku pracodawców.

Wcześniej złożył kwiaty pod płytą Solidarności, upamiętniającą masowe demonstracje Polaków i Francuzów w grudniu 1981 roku na znak sprzeciwu wobec wprowadzenia stanu wojennego w Polsce oraz poparcia dla NSZZ "Solidarność".

Do ostatniego spotkania bilateralnego Morawieckiego i Macrona doszło w lutym ubiegłego roku, kiedy prezydent Francji przebywał z wizytą w Warszawie.

Rozmowy przed wizytą

Wizytę szefa rządu w Paryżu poprzedziły rozmowy wicepremiera Jarosława Gowina, który w stolicy Francji w ubiegłym tygodniu spotkał się m.in. z francuskim ministrem gospodarki i finansów Bruno Le Maire’em, przewodniczącym Senatu Francji Gerardem Larcherem oraz z sekretarzem generalnym Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Angelem Gurrią.

Rozmowy Gowina dotyczyły m.in. współpracy gospodarczej, w tym w obszarze energetyki i inwestycji w pociągi wodorowe w Polsce oraz wychodzenia z kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa. Gowin poinformował w rozmowie z PAP, że poruszył również kwestię wyrażanego przez polski rząd oczekiwania respektowania zasad jednolitego rynku UE przez stronę francuską.

Autor:tas, pp\mtom

Źródło: PAP