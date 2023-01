Publiczna szkoła powołana przez Zbigniewa Ziobrę robi "rozeznanie rynku" w sprawie partyjnego sondażu

OKO.press twierdzi, że dotarło do maila rozesłanego przez Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości do wiodących polskich sondażowni. Ma on dotyczyć "rozeznania rynku" w sprawie sondażu , na podstawie którego ma zostać rozpisane zamówienie publiczne. OKO.press wskazuje, że głównymi tematami badania są poparcie dla Solidarnej Polski i Krajowy Plan Odbudowy , stanowiący kość niezgody w koalicji rządowej.

Sondaż

7. Polska w ramach umowy KPO będzie musiała wprowadzić zmiany w obszarze energetyki, kosztujące ok. 880 miliardów złotych, co spowoduje wzrost cen energii oraz kosztów życia. Czy poparłbyś przyjęcie KPO przez Polskę wiedząc, że będziemy musieli wprowadzić zmiany w obszarze energetyki, kosztujące ok. 880 miliardów złotych, co spowoduje wzrost cen energii oraz kosztów życia?