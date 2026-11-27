Polska Partia Rozwój Plus zarejestrowana. Nazwę Mateusza Morawieckiego "podkradli" ludzie Grzegorza Brauna Kuba Koprzywa |

Morawiecki: Rozwój Plus jest zdecydowanym zwolennikiem obecności Polski w Unii Europejskiej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak

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O komentarz w sprawie "podkradnięcia" nazwy Rozwój Plus poprosiliśmy Roberta Gontarza, rzecznika klubu parlamentarnego ludzi Mateusza Morawieckiego. "Od samego początku spodziewaliśmy się, że coś takiego może nastąpić - taka dziecinada wielokrotnie miała miejsce wobec innych partii - dlatego nasza partia nazywa się Rozwój Plus - Ruch Mateusza Morawieckiego" - przekazał w rozmowie z tvn24.pl. "Pod taką nazwą od razu została zgłoszona do sądu i spokojnie czekamy na rejestrację" - dodał.

Do sprawy odniósł się również wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. "Dziecinadą to jest zrobienie sobie przez Mateusza Morawieckiego medialnego sparing partnera z Grzegorza Brauna" - ocenił, odnosząc się do tekstu "Rzeczpospolitej" i komentarza Łukasza Schreibera.

"A jeśli ta nazwa interesuje morawiecczyków, to zawsze się mogą z Braunem dogadać - np. w zamian za zwrot wspólnie z PiS wynagrodzeń poselskich za pracę w Sejmie ukradzionych rodzinie Grzegorza przez ich układ w latach 2020-2022. To chyba byłaby uczciwa propozycja, nieprawdaż?" - zapytał. Na Brauna wielokrotnie nakładane były kary finansowe. Tak było między innymi we wrześniu 2021 roku, kiedy to Prezydium Sejmu zdecydowało, że ówczesny poseł Konfederacji przez pół roku będzie otrzymywał połowę uposażenia i przez pół roku nie będzie otrzymywał diety poselskiej. Była to kara za zwrócenie się do ówczesnego ministra zdrowia słowami "będziesz wisiał".

Dziecinadą to jest zrobienie sobie przez @MorawieckiM medialnego sparing partnera z @GrzegorzBraun_. A jeśli ta nazwa interesuje morawiecczyków to zawsze się mogą z Braunem dogadać - np. w zamian za zwrot wspólnie z PiS wynagrodzeń poselskich za pracę w Sejmie ukradzionych… pic.twitter.com/PIqx6GQbGW — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) November 27, 2026 Rozwiń

Media: ludzie Grzegorza Brauna zarejestrowali partię pod nazwą Rozwój Plus

"Rzeczpospolita" poinformowała w czwartek, że Sąd Okręgowy w Warszawie zarejestrował partię Rozwój Plus. Gazeta przekazała jednak, że nie chodzi o ugrupowanie Mateusza Morawieckiego, gdyż nazwę "podkradli" politycy związani z Grzegorzem Braunem.

"Rz" informuje, że w środę zapadło nieprawomocne postanowienie sądu o rejestracji. W rejestrze partii politycznych czytamy, że partia nazywa się Rozwój Plus, a jej skrót to R+.

Według rejestru prezesem partii jest Krzysztof Figura, a partię do ewidencji poza Figurą zgłaszali też Daniel Grelak i Kamila Jezierska. Figura to przewodniczący okręgu Konfederacji Korony Polskiej w Legnicy, Grelak jest przewodniczącym w Krakowie, a Jezierska to skarbniczka oraz członkini Komitetu Politycznego partii Brauna.

Figura w rozmowie z dziennikiem wyjaśnił, że członkowie wybrali taką nazwę dla nowej partii, gdyż "'Rozwój' obok 'suwerenności' i 'bezpieczeństwa' jest jednym z filarów Szerokiego Frontu Gaśnicowego". "Szerokim frontem gaśnicowym" Braun określa Konfederację Korony Polskiej i podobne jej ugrupowania. Nazwa wzięła się od zgaszenia gaśnicą świec chanukowych w Sejmie przez lidera Konfederacji Korony Polskiej.

Paweł Jabłoński, wiceszef klubu Rozwój Plus w Sejmie, w rozmowie z "Rz" zapewnił: "Nikt nam niczego nie ukradł. Co więcej, spodziewaliśmy się takiego działania ze strony politycznej konkurencji. Dlatego od początku planowaliśmy rejestrację pod nazwą Rozwój Plus - Ruch Mateusza Morawieckiego".

Szef klubu Łukasz Schreiber z kolei powiedział, że nazwa partii to Rozwój Plus - Ruch Mateusza Morawieckiego i że dokumenty w tej sprawie "od zeszłego tygodnia są złożone w sądzie". "Takie dziecinne zagrywki nie mają dla nas znaczenia. Ostatecznie to ludzie głosują. Nasi wyborcy będą wiedzieli, jak nas zidentyfikować. A takie działania tylko dowodzą, jak bardzo niektórzy się nas boją" - ocenił w rozmowie z "Rz".

Rozłam w PiS i powstanie Rozwoju Plus

W ubiegły piątek szef klubu Rozwój Plus Łukasz Schreiber był pytany w Radiu Zet, czy politycy skupieni wokół Morawieckiego złożyli już w sądzie wniosek o rejestrację partii. Schreiber odparł: - Jeżeli jeszcze nie, to myślę, że stanie się to w ciągu najbliższych raczej godzin niż dni.

Dopytywany o nazwę partii, odparł, że będzie to "Rozwój Plus - Ruch Mateusza Morawieckiego".

Powstanie Rozwoju Plus związane było z kryzysem wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, kiedy to pod koniec lipca upłynął termin ultimatum prezesa Jarosława Kaczyńskiego, nakazujący parlamentarzystom rezygnację z przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń politycznych pod groźbą wykluczenia z partii.

Politycy skupieni wokół Mateusza Morawieckiego (ponad 40 osób) nie złożyli wymaganych deklaracji, uznając, że nie zrezygnowali z członkostwa w PiS, a jedynie realizują nową inicjatywę społeczną. Ostatecznie, po skierowaniu spraw do rzecznika dyscypliny, politycy ci uznali, że nie są już członkami PiS i pod koniec lipca zarejestrowali własny klub parlamentarny.