Dużo pytań, mało odpowiedzi. Członek Partii Republikańskiej "nie ma żadnej wiedzy"

Tomaszewski: nie mam żadnej wiedzy w tym zakresie

Tomczyk: to jest po prostu czyste złodziejstwo

- Jest wprost napisane, że Partii Republikańskiej przypadnie Związek Pracodawców Business & Science Poland, czyli instytucja, która działa w Brukseli, a właściwie nie działa, a ma miliony złotych. I te miliony złotych mają trafiać do działaczy i byłych posłów Partii Republikańskiej. To jest po prostu czyste złodziejstwo, nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości - mówił dalej.