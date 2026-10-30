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Partia Brauna na posiedzeniu RBN. Politycy o "rosyjskich onucach" i "jakości dyskusji"

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Grzegorz Braun przed krakowskim oddziałem IPN
Tomczyk: jeżeli na sali są ludzie Brauna, to nie dałbym za to złamanego grosza, gdzie oni później dzwonią
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Łukasz Gągulski
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Jeżeli na sali są ludzie Grzegorza Brauna, to nie dałbym za to złamanego grosza, gdzie oni później dzwonią - powiedział wiceszef MON Cezary Tomczyk. Zaproszenie przedstawicieli Konfederacji Korony Polskiej na Radę Bezpieczeństwa Narodowego komentował też między innymi senator KO Krzysztof Kwiatkowski, według którego prezydent chce "przytulać się do Grzegorza Brauna".

Prezydent Karol Nawrocki zwołał na 3 listopada Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Jak wskazał szef BBN Bartosz Grodecki, dyskusja ma dotyczyć obecnej sytuacji bezpieczeństwa, a także kwestii zbudowania w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich. W czwartek marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przekazał, że skierował do prezydenta pismo, w którym proponuje, by prezydent rozważył możliwość niezapraszania przedstawicieli Konfederacji Korony Polskiej na RBN. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz napisał z kolei, że "dobrym zwyczajem stosowanym od lat jest zapraszanie na posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego przewodniczących klubów i kół parlamentarnych" i że to "propagandowy teatr".

Tomczyk: nie dałbym za to złamanego grosza, gdzie oni później dzwonią

Wiceszef MON Cezary Tomczyk był pytany o tę sprawę na konferencji prasowej. - Gospodarz ma w oczywisty sposób pełne prawo do zapraszania gości na Radę Bezpieczeństwa Narodowego, ale goście na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego mają pełne prawo, żeby wobec rosyjskich onuc, a tak traktujemy dzisiaj Konfederację Grzegorza Brauna, nie przekazywać istotnych wiadomości z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa - powiedział.

- Do pana prezydenta powinno trafić oczywiście wszystko. W rozmowie z nim, w meldunkach, tak się też dzieje. Ale jeżeli na sali są ludzie Brauna, to nie dałbym za to złamanego grosza, gdzie oni później dzwonią - dodał Tomczyk.

Kwiatkowski o "interesie osobistym" Nawrockiego

- Interes partyjny, interes osobisty Karola Nawrockiego jako tego, który ma poczucie, że chce być liderem całej prawicy, okazuje się, że jest istotniejszy od bezpieczeństwa całego państwa polskiego. A kiedy jego współpracownicy mówią, że przecież to wynika z przepisów prawa i jeżeli ktoś ma inny pogląd, to niech je zmieni, to po prostu kłamie - skomentował senator KO Krzysztof Kwiatkowski, nawiązując do wpisu na X rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza.

W rozmowie z reporterem TVN24 Sebastianem Napierajem polityk zaznaczył, że o tym, kto jest zaproszony na RBN decyduje zarządzenie prezydenta. - To prezydent je podpisuje, prezydent je może zmienić. W przeszłości przedstawiciele kół często nie byli zapraszani, więc wszystko jest w rękach Karola Nawrockiego, ale on akurat w tych rękach chce trzymać nie bezpieczeństwo Polski, tylko przytulać się do Grzegorza Brauna - ocenił Kwiatkowski.

Kwiatkowski: interes osobisty Nawrockiego okazuje się, że jest istotniejszy od bezpieczeństwa całego państwa
Źródło: TVN24

Siemoniak o "jakości dyskusji"

Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zaznaczył w RMF FM, że mówiąc o tym, że Konfederacji Korony Polskiej nie powinno być na RBN, to jest kwestia nie tyle stosunku do tej partii, co "jakości dyskusji" na posiedzeniu rady.

Wskazał, że kiedyś w RBN udział brali szefowie klubów, a spotkania miały wysoką klauzulę tajności. - Wtedy to były prawdziwe dyskusje. W jakimś momencie prezydent (Andrzej) Duda, czy jego ludzie, zdecydowali o tym, że też są zaproszeni szefowie kół. Zrobiło się bardzo wiele osób - ocenił Siemoniak. Zaznaczył, że obecnie jest problem w jakości dyskusji. Jak wyjaśniał, chodzi między innymi o to, "jakie rzeczy można zdradzać ludziom, którzy ewidentnie demonstrują swój dystans do polityki państwa polskiego".

Dopytany, czy są dowody na to, że ludzie z partii Brauna przekazują informacje Rosji, wskazał na słowa polityków Konfederacji Korony Polskiej. - Przecież widać, co mówią. Przecież można sobie w internecie znaleźć, z kim Braun się spotykał i jacy ludzie są mu bliscy (...). Braun ma tak liczne problemy z prawem i jest o krok od decyzji sądowych w różnych sprawach - przypomniał Siemoniak.

Konieczny: prezydent musi podskoczyć trochę wyżej

Reporter TVN24 Sebastian Napieraj w rozmowie z senatorem Lewicy Wojciechem Koniecznym zwrócił uwagę, że informacja o zwołaniu RBN pojawiła się w dniu ogłoszenia przez rząd tego, że w Polsce powstanie centrum serwisowania pocisków PAC-3 do systemów Patriot. - Trzeba łączyć kropki, że jeżeli rząd odnosi jakiś sukces w Stanach Zjednoczonych, to prezydent musi podskoczyć trochę wyżej, pokazać: bo mój sukces był większy - stwierdził Konieczny.

- Tutaj jest chyba strach, że jeżeli nie będzie takiej rady, jeżeli on nie zacznie wstępem - bo prezydent ma ten wstęp, są media, to jest część jawna - nie opowie, jak jest wspaniały, to może powstać w społeczeństwie takie przekonanie, że nie on jeden coś potrafi w Stanach Zjednoczonych załatwić - stwierdził.

Konieczny: jeżeli rząd odnosi jakiś sukces w USA, to prezydent musi podskoczyć trochę wyżej
Źródło: TVN24

Czy Czarzasty pojawi się na RBN? Siwiec: planuje pójść z tego, co wiem

Szef kancelarii Sejmu Marek Siwiec został zapytany w radiu TOK FM, czy marszałek Sejmu byłby gotów wziąć udział w RBN, w której braliby udział również przedstawiciele Brauna. - Jest zaproszony. Planuje pójść z tego, co wiem. Według mojej wiedzy - wiedza datuje się, może nie jest aktualna, z wczorajszego popołudnia - planuje udział - powiedział Siwiec.

Dodał również, że Czarzasty dopełnił formalności, "ponieważ to nie jest tak, że się po prostu przychodzi". - Trzeba przedstawić odpowiednie dokumenty. Wcześniej zaproszenie jest bardzo profesjonalnie sformułowane przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego - mówił.

Siwiec wyraził także swoje wątpliwości, że nie wie, co się wydarzy w tej kwestii do wtorku. - Jesteśmy dzisiaj w sytuacji takiej, że dynamika wydarzeń dezaktualizuje nasze mądre myśli w ciągu kilku godzin, więc ja nie wyprzedzam wypadków - zastrzegł szef kancelarii Sejmu. 

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
Rada Bezpieczeństwa NarodowegoPrezydent RPKarol NawrockiTomasz SiemoniakMarek Siwiec
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