Polska Partia Brauna na posiedzeniu RBN. Politycy o "rosyjskich onucach" i "jakości dyskusji" Kamila Grenczyn |

Tomczyk: jeżeli na sali są ludzie Brauna, to nie dałbym za to złamanego grosza, gdzie oni później dzwonią Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Łukasz Gągulski

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Prezydent Karol Nawrocki zwołał na 3 listopada Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Jak wskazał szef BBN Bartosz Grodecki, dyskusja ma dotyczyć obecnej sytuacji bezpieczeństwa, a także kwestii zbudowania w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich. W czwartek marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przekazał, że skierował do prezydenta pismo, w którym proponuje, by prezydent rozważył możliwość niezapraszania przedstawicieli Konfederacji Korony Polskiej na RBN. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz napisał z kolei, że "dobrym zwyczajem stosowanym od lat jest zapraszanie na posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego przewodniczących klubów i kół parlamentarnych" i że to "propagandowy teatr".

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Tomczyk: nie dałbym za to złamanego grosza, gdzie oni później dzwonią

Wiceszef MON Cezary Tomczyk był pytany o tę sprawę na konferencji prasowej. - Gospodarz ma w oczywisty sposób pełne prawo do zapraszania gości na Radę Bezpieczeństwa Narodowego, ale goście na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego mają pełne prawo, żeby wobec rosyjskich onuc, a tak traktujemy dzisiaj Konfederację Grzegorza Brauna, nie przekazywać istotnych wiadomości z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa - powiedział.

- Do pana prezydenta powinno trafić oczywiście wszystko. W rozmowie z nim, w meldunkach, tak się też dzieje. Ale jeżeli na sali są ludzie Brauna, to nie dałbym za to złamanego grosza, gdzie oni później dzwonią - dodał Tomczyk.

Kwiatkowski o "interesie osobistym" Nawrockiego

- Interes partyjny, interes osobisty Karola Nawrockiego jako tego, który ma poczucie, że chce być liderem całej prawicy, okazuje się, że jest istotniejszy od bezpieczeństwa całego państwa polskiego. A kiedy jego współpracownicy mówią, że przecież to wynika z przepisów prawa i jeżeli ktoś ma inny pogląd, to niech je zmieni, to po prostu kłamie - skomentował senator KO Krzysztof Kwiatkowski, nawiązując do wpisu na X rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza.

W rozmowie z reporterem TVN24 Sebastianem Napierajem polityk zaznaczył, że o tym, kto jest zaproszony na RBN decyduje zarządzenie prezydenta. - To prezydent je podpisuje, prezydent je może zmienić. W przeszłości przedstawiciele kół często nie byli zapraszani, więc wszystko jest w rękach Karola Nawrockiego, ale on akurat w tych rękach chce trzymać nie bezpieczeństwo Polski, tylko przytulać się do Grzegorza Brauna - ocenił Kwiatkowski.

Kwiatkowski: interes osobisty Nawrockiego okazuje się, że jest istotniejszy od bezpieczeństwa całego państwa Źródło: TVN24

Siemoniak o "jakości dyskusji"

Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zaznaczył w RMF FM, że mówiąc o tym, że Konfederacji Korony Polskiej nie powinno być na RBN, to jest kwestia nie tyle stosunku do tej partii, co "jakości dyskusji" na posiedzeniu rady.

Wskazał, że kiedyś w RBN udział brali szefowie klubów, a spotkania miały wysoką klauzulę tajności. - Wtedy to były prawdziwe dyskusje. W jakimś momencie prezydent (Andrzej) Duda, czy jego ludzie, zdecydowali o tym, że też są zaproszeni szefowie kół. Zrobiło się bardzo wiele osób - ocenił Siemoniak. Zaznaczył, że obecnie jest problem w jakości dyskusji. Jak wyjaśniał, chodzi między innymi o to, "jakie rzeczy można zdradzać ludziom, którzy ewidentnie demonstrują swój dystans do polityki państwa polskiego".

Dopytany, czy są dowody na to, że ludzie z partii Brauna przekazują informacje Rosji, wskazał na słowa polityków Konfederacji Korony Polskiej. - Przecież widać, co mówią. Przecież można sobie w internecie znaleźć, z kim Braun się spotykał i jacy ludzie są mu bliscy (...). Braun ma tak liczne problemy z prawem i jest o krok od decyzji sądowych w różnych sprawach - przypomniał Siemoniak.

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Konieczny: prezydent musi podskoczyć trochę wyżej

Reporter TVN24 Sebastian Napieraj w rozmowie z senatorem Lewicy Wojciechem Koniecznym zwrócił uwagę, że informacja o zwołaniu RBN pojawiła się w dniu ogłoszenia przez rząd tego, że w Polsce powstanie centrum serwisowania pocisków PAC-3 do systemów Patriot. - Trzeba łączyć kropki, że jeżeli rząd odnosi jakiś sukces w Stanach Zjednoczonych, to prezydent musi podskoczyć trochę wyżej, pokazać: bo mój sukces był większy - stwierdził Konieczny.

- Tutaj jest chyba strach, że jeżeli nie będzie takiej rady, jeżeli on nie zacznie wstępem - bo prezydent ma ten wstęp, są media, to jest część jawna - nie opowie, jak jest wspaniały, to może powstać w społeczeństwie takie przekonanie, że nie on jeden coś potrafi w Stanach Zjednoczonych załatwić - stwierdził.

Konieczny: jeżeli rząd odnosi jakiś sukces w USA, to prezydent musi podskoczyć trochę wyżej Źródło: TVN24

Czy Czarzasty pojawi się na RBN? Siwiec: planuje pójść z tego, co wiem

Szef kancelarii Sejmu Marek Siwiec został zapytany w radiu TOK FM, czy marszałek Sejmu byłby gotów wziąć udział w RBN, w której braliby udział również przedstawiciele Brauna. - Jest zaproszony. Planuje pójść z tego, co wiem. Według mojej wiedzy - wiedza datuje się, może nie jest aktualna, z wczorajszego popołudnia - planuje udział - powiedział Siwiec.

Dodał również, że Czarzasty dopełnił formalności, "ponieważ to nie jest tak, że się po prostu przychodzi". - Trzeba przedstawić odpowiednie dokumenty. Wcześniej zaproszenie jest bardzo profesjonalnie sformułowane przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego - mówił.

Siwiec wyraził także swoje wątpliwości, że nie wie, co się wydarzy w tej kwestii do wtorku. - Jesteśmy dzisiaj w sytuacji takiej, że dynamika wydarzeń dezaktualizuje nasze mądre myśli w ciągu kilku godzin, więc ja nie wyprzedzam wypadków - zastrzegł szef kancelarii Sejmu.