PE: Debata w sprawie orzeczenia TK. Z Morawieckim i von der Leyen

Aktorka Olga Bołądź i muzyk Krzysztof Zalewski przywieźli do Michałowa rzeczy dla migrantów, między innymi termosy, power banki i ciepłe ubrania. - Nie można spać, oglądając te dzieci, całe rodziny, kobiety, które mogą umrzeć z wyziębienia - mówiła Bołądź. - Kiedy widzimy zdjęcia małych dzieci, które są odsyłane nocą do zimnego lasu, to nie sposób przejść nad takim obrazkiem do porządku dziennego - dodał Zalewski.