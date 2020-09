Parlament Europejski zdecyduje w sprawie "przytłaczających dowodów" łamania praworządności w Polsce

Wiceszefowa Komisji Europejskiej odnosiła się też do najnowszych doniesień na temat planów ministerstwa sprawiedliwości dotyczących kolejnych zmian w sądownictwie. - Zawsze cieszymy się z reform wymiaru sprawiedliwości mających na celu poprawę jego skuteczności, ale kolejne zmiany nie powinny pogłębiać istniejących obaw dotyczących praworządności - zaznaczyła.

"Chcemy, by Polska wróciła do wartości Unii Europejskiej"

Sprawozdawca projektu raportu Juan Fernando Lopez Aguilar przekonywał, że Polska oddala się od wartości europejskich. Według niego powody, dla których w Parlamencie Europejskim toczy się debata na ten temat, są poważne - chodzi o inicjatywy ustawodawcze, które oznaczają poważne ryzyko naruszenia wartości europejskich. - Chodzi nam o przesłanie, w którym chcemy, by Polska wróciła do wartości Unii Europejskiej. Unia Europejska nie jest obcym mocarstwem ani statkiem pozaziemskim. Reprezentujemy też obywateli polskich w tym zgromadzeniu - podsumował Hiszpan.

Na koniec debaty Vera Jourova ostrzegła, że środki unijne nie trafią do Polski w przypadku naruszeń podstawowych praw grup osób LGBTI. Jej zdaniem dobrze się stało, że fundusze Unii Europejskiej nie trafiły do polskich gmin, które - jak mówiła - ogłosiły się strefami wolnymi od LGBTI.

- Musimy jasno powiedzieć, że środki unijne nie trafią do Polski, jeśli będą naruszane podstawowe prawa grup LGBTI - podkreśliła. Jej zdaniem retoryka anty-LGBTI, która pojawia się w polskich kręgach politycznych, jest pewnego rodzaju zezwoleniem na zachowania, które są wymierzone w te mniejszości. - Uważam, że to nie do przyjęcia - oświadczyła.