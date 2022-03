Głosowanie nad mechanizmem "pieniądze za praworządność" w Parlamencie Europejskim

PO się wstrzymuje

Andrzej Halicki przekazał, że europosłowie PO zdecydowali się wstrzymać od głosu. - Mieliśmy spotkanie delegacji i ustaliliśmy, że to jest czas wojny i to nie jest moment na takie rezolucje. Po drugie, rezolucja ma charakter opinii, ale nie odnosi się do wytycznych, które zostały przyjęte przez KE w zeszłym tygodniu w środę. One są bardzo konkretne. Intencją liderów było - i o tym rozmawialiśmy na spotkaniu grupy - że będziemy odnosić się do wytycznych, a nie do sytuacji z przeszłości. Uważamy, że także z merytorycznego punktu widzenia ta rezolucja nie powinna mieć miejsca - wyjaśnił.

"Należy odłożyć spory"

Robert Biedroń poinformował, że grupa Socjalistów i Demokratów zdecydowała się poprzeć rezolucję. - Przestrzeganie prawa, między innymi prawa do niezawisłego sądu, na który nie mają wpływu politycy, to podstawowa wolność, to podstawa równych szans. To podstawa wartości, za które dziś giną żołnierze ukraińscy. Dlatego grupa S&D po raz kolejny zwraca się do rządu premiera Morawieckiego, by w imię solidarności z narodem ukraińskim skończył konflikt z UE i zlikwidował upolitycznioną Izbę Dyscyplinarną. Naprawdę, w tych czasach należy odłożyć na bok niepotrzebne nikomu spory polityczne i zrobić to co należy. A należy w imię interesu wszystkich Polaków odblokować miliardy euro. Interes 38 milionów Polaków i ponad 40 milionów Ukraińców jest ważniejszy niż interes kilku upolitycznionych sędziów - powiedział PAP Biedroń.