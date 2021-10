Debata w europarlamencie. Posłowie odpowiadają premierowi Morawieckiemu

W Parlamencie Europejskim odbywa się debata na temat praworządności w Polsce, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Po przemówieniach Ursuli von der Leyen i Mateusza Morawieckiego, do polskiego premiera zwracają się przedstawiciele kolejnych grup politycznych w PE. - Mroczna gra, w którą pan gra, jest wbrew pozorom jasna - zwrócił się do niego Guy Verhofstadt z grupy Odnówmy Europę.

Najpierw podczas debaty nad polską praworządnością głos zabrała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen, a następnie premier Mateusz Morawiecki.

W dalszej części debaty głos zabrali przedstawiciele różnych grup politycznych w PE. Szef frakcji Europejskiej Partii Ludowej (EPP) Manfred Weber mówił, że "nie chodzi o Polskę, ale polską politykę, o polski rząd". - Europa nie jest państwem, to wspólnota państw. Zobowiązaliśmy się, że mamy wspólny regulamin. Konstytucje są fundamentalne, ale regulamin ten wspólnoty jest ważniejszy - mówił niemiecki polityk.

Weber do Morawieckiego: sieje pan zamęt i podziały

Przypomniał, że Traktat Lizboński był podpisywany przez Lecha Kaczyńskiego. Podziękował też "wielu Polkom i Polakom, którzy wyszli na ulice Warszawy i nie tylko". Odwołał się też do słów Donalda Tuska. - Donald Tusk ma rację: jeśli nie nastąpi rewizja tego wyroku, będziemy blisko polexitu - powiedział.

Następnie Weber zwrócił się bezpośrednio do Mateusza Morawieciego. - Sieje pan zamęt i podziały. Osłabia pan Unię Europejską, z tego na pewno będzie cieszył się Władimir Putin. Ta polityka pomaga Rosjanom, Władimirowi Putinowi, którzy są jak najbardziej zainteresowani podzieloną, osłabioną Unią Europejską. Niech pan przestanie, niech pan z tym skończy - apelował.

Garcia Perez: żal mi milionów Polaków, którzy chcą być częścią Unii Europejskiej

Głos zabrała także Iratxe Garcia Perez, przewodnicząca frakcji Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów (S&D). Odniosła się do słów premiera Morawieckiego, który mówił między innymi, że PiS w ostatnich wyborach uzyskał najwyższe po 1989 roku poparcie w wyborach parlamentarnych.

- Głosy (wyborcze - red.) nie dają usprawiedliwienia dla odchodzenia od demokracji. Musimy to zrobić ze względu na dobro Unii Europejskiej i Polski. Żal mi milionów Polaków, którzy chcą być częścią Unii Europejskiej - powiedziała. Dodała, że "Unia Europejska oparta jest na prawie, które jest równe dla wszystkich". Do szefa polskiego rządu powiedziała, że "nie rozumie" on, czym jest Unia Europejska.

- Pański problem dotyczy zasad podstawowych demokracji i praworządności. My nie możemy milczeć, jesteśmy zobowiązani działać. Słuchaliśmy tego, czego domagano się na polskich ulicach. Polska to znacznie więcej niż tylko PiS - mówiła dalej. - Jesteśmy świadomi, co ci ludzie myślą. Zawsze będziemy kontynuować dialog, pan musi też słuchać większości obywateli europejskich, którzy chcą współpracy - kontynuowała.

Głos zabrał także Malik Azmani z frakcji Renew (Odnówmy Europę). - Wzywamy szefową Komisji Europejskiej do bezpośredniego działania, odrzucenia Krajowego Planu Odbudowy dla Polski - apelował.

Do Mateusza Morawieckiego zwróciła się także Ska Keller z grupy Zielonych. - Prowadzi pan swój kraj na niebezpieczną ścieżkę. Pamiętam dzień, kiedy Polska weszła do Unii. To był tak radosny dzień. Dziś z bólem patrzę, jak pański rząd zagraża jedności, którą świętowaliśmy wspólnie - powiedziała.

Verhofstadt o "mrocznej grze", w którą gra premier

Nicolas Bay z grupy Tożsamość i Demokracja powiedział, że wyroki podobne do Trybunału Konstytucyjnego w Polsce zapadły nawet we Francji. - Nasi przeciwnicy nie szukają prawdy, chcą narzucić swoje wymagania. Chcą tego, aby państwo, które stawiło czoła totalitaryzmowi w tej chwili było słabsze, praworządność jest tylko pretekstem - stwierdził.

Juan Fernando Lopez Aguilar z grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów (S&D) stwierdził, że rząd Mateusza Morawieckiego "jest wyjątkowym przykładem ignorowania orzeczeń TSUE, jeśli chodzi na przykład o Izbę Dyscyplinarną (Sądu Najwyższego - red.)".

Guy Verhofstadt z grupy Renew Europe przypomniał szefowi polskiego rządu, że przyjęcie Traktatu Lizbońskiego zaakceptował rząd PiS. - Mroczna gra, w którą pan gra, jest wbrew pozorom jasna. Chodzi o to, żeby wyeliminować wpływ TSUE i powiedzieć: "decyzja Trybunału Konstytucyjnego jest taka, że tak naprawdę nie ma prawa TSUE ingerować w to, co dzieje się w Polsce" - mówił dalej.

Legutko: boimy się europejskiego bezprawia większości

Głos zabrali też polscy europosłowie. Ryszard Legutko z frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) zwrócił się do polskiego premiera, mówiąc, że znalazł się "w szczególnym miejscu". - Parlament Europejski jest instytucją, która jest rządzona przez tę samą koalicję polityczną od zarania dziejów, co jest dość niezwykle w państwach członkowskich - stwierdził. - Ta koalicja jest zdecydowanie lewicowa. Europejska Partia Ludowa i Donald Tusk idą w tym kierunku. Stają się oni coraz bardziej radykalni. Starają się narzucić te lewicowe poglądy całemu światu - mówił europoseł PiS.

Zwracając się do Von der Leyen, Legutko powiedział: - Nie boimy się europejskiego prawa. Boimy się europejskiego bezprawia większości, nadużywania władzy, własnych interpretacji traktatów.

Dodał, że "niezależnie od tego, co myśli Parlament i Komisja, wcale nie jest tak, że ten, kto jest silniejszy, może decydować o wszystkim".

Patryk Jaki: chcecie przywrócić marionetki, które zgadzają się na to, co mówicie ebs

Jaki: chcecie przywrócić marionetki, które zgadzają się na to, co mówicie

Inny z europosłów wybranych z ramienia PiS, Patryk Jaki, mówił, że najważniejszą zasadą, której powinna trzymać się Unia Europejska, jest zasada równości wszystkich państw członkowskich.

Jaki mówił, że instytucjom europejskim "nie podoba się" rząd w Polsce. - Dlatego chcecie przywrócić marionetki, które zgadzają się na wszystko, co mówicie. Ale mój kraj jest niezależny i tylko Polacy mogą zdecydować, kto będzie rządził - powiedział.

Andrzej Halicki do Mateusza Morawieckiego: atakuje pan partnerów i przyjaciół, a sojuszników szuka nie tam, gdzie trzeba ebs

Halicki do Morawieckiego: atakuje pan przyjaciół, a sojuszników szuka nie tam, gdzie trzeba

Andrzej Halicki, reprezentujący w Parlamencie Europejskim Europejską Partię Ludową, zwrócił się do Mateusza Morawieckiego, że atakuje on partnerów i przyjaciół, a "sojuszników szuka nie tam, gdzie trzeba". - Polacy zadecydowali, że jesteśmy we Wspólnocie i Polacy zadecydują o naszym miejscu w Europie - podkreślił.

Spurek: chyba nigdy wcześniej PE nie musiał zajmować się innym państwem członkowskim tak często, jak teraz zajmuje się Polską EBS

Sylwia Spurek, reprezentująca w PE Zielonych, powiedziała, że "chyba nigdy wcześniej Parlament nie musiał zajmować się innym państwem członkowskim tak często, jak teraz zajmuje się Polską i problemami Polski z niezależnością sądownictwa, prawami kobiet, osób LGBTQ, wolnością mediów".

- Powinien pan wykorzystać swoją energię, ale dla Polski, do współpracy z Unią Europejską w zakresie rozwiązań, gwarantującym polskim kobietom na wsi dostęp do ginekologa, a osobom z niepełnosprawnościami w Polsce - prawo do niezależnego życia - zwróciła się do premiera.

Autor:mjz\mtom

Źródło: TVN24, PAP